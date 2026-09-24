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ZONA DA MATA

MG: suspeito furta viatura da PM e carro de Secretaria da Saúde em fuga

De acordo com a Polícia Militar, homem também usou cães contra os militares durante a fuga; ele ainda não foi localizado pela corporação

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
24/09/2026 15:21

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Segundo a PM, viatura foi localizada minutos depois pelos próprios militares em Piau, na Zona da da Mata mineira crédito: Reprodução

Um homem é suspeito de furtar uma viatura da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e um veículo da Secretaria de Saúde ao tentar fugir durante intervenção policial, nessa quarta-feira (23/9), no município de Piau, na Zona da Mata. 

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De acordo com a PMMG, o suspeito teria instigado cães da raça pit bull contra os militares e, se aproveitando da situação, pegou uma viatura policial para tentar fugir do local. A viatura foi localizada minutos depois pelos próprios policiais, segundo a corporação.

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Em seguida, o homem furtou um outro veículo que pertence à Secretaria Municipal de Saúde de Piau. O veículo também foi recuperado pelas forças de segurança. 

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A PMMG afirma ainda que nenhum material foi levado pelo suspeito e nenhum policial se feriu na ação. As equipes continuam à procura do suspeito.

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