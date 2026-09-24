MG: suspeito furta viatura da PM e carro de Secretaria da Saúde em fuga

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um homem é suspeito de furtar uma viatura da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e um veículo da Secretaria de Saúde ao tentar fugir durante intervenção policial, nessa quarta-feira (23/9), no município de Piau, na Zona da Mata.

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De acordo com a PMMG, o suspeito teria instigado cães da raça pit bull contra os militares e, se aproveitando da situação, pegou uma viatura policial para tentar fugir do local. A viatura foi localizada minutos depois pelos próprios policiais, segundo a corporação.





Em seguida, o homem furtou um outro veículo que pertence à Secretaria Municipal de Saúde de Piau. O veículo também foi recuperado pelas forças de segurança.

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A PMMG afirma ainda que nenhum material foi levado pelo suspeito e nenhum policial se feriu na ação. As equipes continuam à procura do suspeito.