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Viatura da Polícia Civil perde controle e bate em motos em MG; veja vídeo

Câmera de segurança registrou o acidente em Uberaba; veículo atingiu três motocicletas estacionadas antes de parar contra uma árvore

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
23/09/2026 06:24 - atualizado em 23/09/2026 06:27

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Câmera flagra viatura atingindo motos e parando em árvore em MG
Câmera flagra viatura atingindo motos e parando em árvore em MG crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma viatura da Polícia Civil perdeu o controle e atingiu três motocicletas estacionadas nessa terça-feira (22/9), em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente.

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A batida aconteceu no cruzamento das ruas Miguel Stefani e Dr. Avelino Inácio de Oliveira, no Bairro Jardim Induberaba.

As imagens mostram que, por volta das 11h, a viatura preta faz uma conversão e perde o controle. Na sequência, o veículo passa próximo de um carro estacionado do outro lado da via.

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Ao desviar do automóvel, a viatura atinge três motocicletas que estavam estacionadas em frente a um restaurante e só para ao bater contra uma árvore.

Pelas imagens, é possível perceber que o asfalto estava molhado no momento do acidente. No entanto, ainda não há informações oficiais sobre o que teria provocado a perda de controle do veículo.

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Também não há informações sobre possíveis feridos. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para esclarecer as circunstâncias do acidente. A reportagem aguarda retorno.

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