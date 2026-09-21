O que pode acontecer com os 3 policiais acusados de plantar drogas em BH

A apresentação da policial civil Ana Luiza Guimarães Carvalho, na última sexta-feira (18/9), e a prisão de um terceiro agente no sábado (19/9) colocaram sob custódia da Justiça os três investigadores suspeitos de forjar um flagrante em Belo Horizonte. O caso, ocorrido na região da Pampulha, envolve a acusação de que os policiais plantaram drogas para prender um pai e um filho. A situação levanta dúvidas sobre as consequências legais para agentes que cometem esse tipo de infração.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Qual o crime de forjar um flagrante?

Forjar um flagrante, popularmente conhecido como "plantar provas", é um crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019). A prática consiste em iniciar uma perseguição penal contra alguém, imputando-lhe um crime do qual se sabe que a pessoa é inocente.

Essa ação viola diretamente os direitos fundamentais do cidadão e ataca a credibilidade do sistema de justiça criminal. Ao fabricar uma situação de flagrante, o agente público usa o poder do estado de forma ilegal para prejudicar um indivíduo, invertendo o seu papel de protetor da lei.

Além disso, eles ainda podem ser investigados por tráfico de drogas, denunciação caluniosa, cárcere privado, falsidade ideológica e associação criminosa.

Leia Mais

Quais as penas para policiais que plantam provas?

Os policiais civis acusados, caso condenados, enfrentam consequências severas. A legislação prevê penalidades que vão além da prisão e podem encerrar a carreira no serviço público. As principais sanções incluem:

Pena de reclusão: a Lei de Abuso de Autoridade estabelece pena de um a quatro anos de prisão, além de multa.

Perda do cargo: a condenação pode levar à perda definitiva do cargo público, um efeito que depende da gravidade do fato e da decisão judicial.

Inabilitação para função pública: o agente condenado pode ficar proibido de exercer qualquer cargo ou função pública por um período de um a cinco anos.

Como o processo administrativo funciona?

Além de responderem na Justiça comum, os agentes públicos são submetidos a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Esse procedimento é conduzido internamente pela Corregedoria da Polícia Civil e investiga a conduta dos servidores sob a ótica das regras da instituição.

O processo administrativo é independente da esfera criminal e pode resultar em sanções como advertência, suspensão ou até mesmo a demissão do serviço público. Isso significa que um policial pode ser expulso da corporação mesmo que seja absolvido na Justiça criminal, caso a investigação interna comprove a falta disciplinar grave.

Relembre o caso dos policiais do Denarc em BH

A investigação teve início após uma operação do Denarc, realizada em 7 de agosto de 2026, que resultou na prisão de um pai e seu filho por suspeita de tráfico de drogas. Na ocasião, foram apreendidas armas, munições e entorpecentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso ganhou repercussão após a defesa das vítimas apresentar vídeos da própria operação policial que indicavam a manipulação da cena do crime. As imagens sugeriram que os entorpecentes foram inseridos no local pelos próprios agentes para justificar as prisões. Diante das inconsistências, a Justiça determinou a soltura de pai e filho e abriu a investigação contra os três policiais envolvidos.