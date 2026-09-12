Mart Minas celebra 25 anos com atrações em sua corrida

O Mart Minas prepara uma programação especial que irá transformar o dia 3 de outubro em uma data inesquecível. Em comemoração de seus 25 anos de história, a rede de supermercado promove a terceira edição de sua corrida em Belo Horizonte, na Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital. A tradicional Praça da Pampulha será transformada em um espaço de esporte, lazer, entretenimento, ações sociais e experiências de marca. O evento deve reunir até 12,5 mil participantes e amplia a corrida para uma plataforma de relacionamento com clientes, colaboradores, parceiros e o público em geral.

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A programação terá caminhada de 2 km e provas de 5 km, 10 km e 21 km, contemplando diferentes perfis de participantes. A edição comemorativa associa a celebração dos 25 anos da rede a uma experiência que ultrapassa a competição esportiva e reúne, no mesmo ambiente, ativações de patrocinadores, atrações para a família, música e ações de relacionamento.



Entre os destaques está o kit de participação, apresentado pelo Mart Minas como "o maior kit de corrida do Brasil". Os inscritos receberão uma seleção de produtos e uma camiseta customizada para a edição comemorativa. A retirada dos kits será realizada na Loja do Serrano, uma das 79 unidades do grupo, que, segundo dados da empresa, ocupa a 10ª posição no ranking nacional da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) e a segunda colocação em Minas Gerais, com faturamento de R$ 12,5 bilhões.



A arena que será montada na Praça da Pampulha concentrará ativações de patrocinadores e parceiros, além de experiências destinadas aos participantes e ao público. O formato recorre a uma estratégia cada vez mais utilizada pelas empresas, pois amplia o potencial da corrida como plataforma de comunicação ao combinar presença de marca, interação presencial e experiências em um ambiente de grande circulação e permanência do público. A programação inclui ainda uma arena social, com instituições parceiras do Mart Minas, e uma ação de fisioterapia realizada em conjunto com parceiros da rede.



O entretenimento também se torna forte apelo para o público não diretamente envolvido na etapa esportiva. A programação apresenta o show dos Baianeiros, que será realizado após as provas e encerra a programação com música ao vivo. O grupo, bastante conhecido do público mineiro, já participou de outras ações do Mart Minas e retorna ao evento para essa edição comemorativa dos 25 anos da empresa.



MASCOTES

Outra atração será a corrida dos mascotes dos parceiros, iniciativa que acrescenta um componente lúdico ao evento, principalmente para as crianças. Elas também terão uma corrida kids, separadas em faixa etária, categorias e horários adequados. Essas informações também estão disponíveis no site da TBH Esportes, responsável pela organização das provas.



As inscrições para as provas adultas serão comercializadas em lotes. O primeiro, com valor de R$ 200, já se encerrou no dia 20 de agosto, às 12h, no site da TBH Esportes. O segundo lote terá preço de R$ 220, sendo que clientes do Clube Mart Mais e portadores do Cartão Alvo terão 10% de desconto.



Independentemente de classificação, todos os participantes receberão medalha. Na premiação geral, os cinco primeiros colocados das provas de 21 km, 10 km e 5 km, nas categorias masculina e feminina, receberão troféus. Os percursos e demais informações sobre as provas, incluindo a corrida kids, estão disponíveis nos canais oficiais da organização.



EXPERIÊNCIAS

O esporte sempre foi território de relacionamento entre clientes e marcas. Nos últimos anos, porém, essa estratégia ganhou espaço entre redes supermercadistas. Com isso, as corridas de rua passaram a ser utilizadas não apenas como ações pontuais de patrocínio, mas como plataformas capazes de reunir consumidores, parceiros e marcas em torno de experiências de maior duração e envolvimento. Nesse contexto, o kit, as ativações, a arena e a programação de entretenimento deixam de ser elementos acessórios e passam a compor a proposta de valor do próprio evento, deixando de ser apenas patrocinadores.



Nesta terceira edição, a corrida do Mart Minas se consolida, portanto, como uma propriedade de marca com potencial de relacionamento recorrente ao reunir esporte, entretenimento, ações sociais e ativações em um mesmo ambiente, a iniciativa cria múltiplos pontos de contato com o consumidor e amplia a presença da marca para além do ponto de venda. A celebração dos 25 anos funciona, assim, como um momento de visibilidade para uma plataforma que pode continuar sendo explorada pela empresa em sua estratégia de comunicação e relacionamento.

Briefing

ROCK NA PAMPULHA

O domingo será de muito rock na Praça da Pampulha, que recebe o Wine Rock Festival, com entrada gratuita mediante retirada de cortesia. A programação combina gastronomia, vinhos, drinks de cachaça e o show acústico do Tianastácia, um dos nomes mais representativos do rock mineiro. O evento também terá espaço kids e estrutura voltada para toda a família.

HISTÓRIA

Com quase três décadas de carreira, a banda apresenta versões acústicas de sucessos como "Cabrobó", "O Sol", "Rama" e "Profana". A programação inclui estações gastronômicas, carnes preparadas na brasa, carta de vinhos, chopes, cervejas e coquetelaria com cachaça. A proposta é reunir música, gastronomia e lazer ao ar livre em um dos

cartões-postais de Belo Horizonte.

FESTIVAL DE JILÓ

Terminas hoje, na Av. Augusto de Lima, o Festival de Jiló. O evento gratuito terá mais de 30 pratos à base desse ingrediente,

com cardápio variando do tradicional fígado com jiló a criações como doce de jiló, choripan, bolinhos, pastéis e jiló com geleia

de bacon. A proposta é explorar a versatilidade gastronômica

do fruto e desafiar preconceitos.

ATRAÇÕES

Além da gastronomia, o festival terá Encontro de Carros Antigos e shows de rock, blues, samba e chorinho ao longo dos dois dias.

O encerramento fica por conta do Bloco do Jiló, em uma programação pensada para toda a família. O evento aposta

na combinação de sabores, música e cultura para criar uma experiência diferente na capital.

FILADÉLFIA/SANTA CASA

Filadélfia e Santa Casa BH são finalistas no FIAP, como únicos representantes mineiros entre os finalistas do Festival Iberoamericano de la Creatividad. A campanha

"Pequeñas Grandes Victórias" concorre nas categorias

Saúde e Campanha de Bem Público.

LIDERANÇA

O Brasil divide a liderança com 61 trabalhos finalistas, mesmo número de Espanha e Peru, incluindo AlmapBBDO, BETC Havas, We, Tech and Soul, Hood.cx, Live the agency, TV Globo e D'OM. Criado em 1969, o FIAP reconhece a excelência e a inovação na publicidade ibero-americana.

IMPORTÂNCIA

O Festival Ibero-Americano de Criatividade (FIAP) é um dos mais importantes da publicidade e da comunicação na América Latina, Espanha e Portugal. É realizado em conjunto com a PRODU, principal provedora de informações do setor de entretenimento e publicidade de língua espanhola. Premia áreas como Formatos, Inovação, Anúncios e Produção.

HALLOWEEN CRESCE

Cada vez mais popular no Brasil, seis em cada dez menores de 18 anos aguardam o Halloween com "muita ou bastante" vontade de participar, segundo a pesquisa da Kidscorp. Tradicional nos Estados Unidos, fantasiar-se, comer doces e decorar estão entre as atividades mais associadas à comemoração entre os brasileiros.

FAMÍLIA

Entre os participantes, 60% comemoram com mãe ou pai, 32% com irmãos e 28% com amigos, segundo a pesquisa. Chocolates lideram entre os doces preferidos, enquanto terror e suspense aparecem entre os gêneros favoritos nas brincadeiras dos adolescentes.

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OPORTUNIDADE

O estudo da Kidscorp aponta que compradores planejados decidem entre três e quatro semanas antes e têm tíquete até três vezes maior. Para as marcas, a recomendação é iniciar a comunicação de seis a oito semanas antes, explorando a data..