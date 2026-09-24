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Justiça mineira

Trabalhador chamado de 'gordinho' pelo chefe vai receber R$ 2,5 mil

Decisão unânime do TRT determina que auxiliar de produção de uma indústria química de Sete Lagoas seja indenizado por assédio moral; decisão foi unânime

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CS
Cauê Siwek*
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Cauê Siwek*
Repórter
24/09/2026 15:56

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TRT-MG define indenização de 2,5 mil reais a trabalhador chamado de "gordinho" pelo chefe, em Sete Lagoas, Região Central de Minas Gerais
TRT-MG define indenização de 2,5 mil reais a trabalhador chamado de "gordinho" pelo chefe, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

Um auxiliar de produção de uma indústria química será indenizado em R$ 2,5 mil por danos morais após ser constantemente chamado de “gordinho” por seu chefe no ambiente de trabalho em Sete Lagoas, na Região Central de Minas, por causa de seu peso. 

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De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG), a empresa negou os fatos, mas duas testemunhas confirmaram que o trabalhador sofria humilhações por causa do peso, sendo chamado de “gordinho” inclusive durante reuniões e na presença de outros colegas de serviço.

As testemunhas ouvidas no processo afirmaram que “havia ridicularizações relacionadas ao peso do trabalhador, presenciadas em diversas ocasiões” e que "as ofensas vinham do próprio chefe do empregado".

Segundo a juíza Rafaela Campos Alves, da 2ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas, os depoimentos das testemunhas foram suficientes para tratar o caso como assédio moral. No entendimento da magistrada, os relatos mostraram que as ofensas ocorriam com frequência, inclusive durante os momentos da rotina de trabalho.

A empresa responsável terá que pagar R$ 2,5 mil ao trabalhador, tendo sido considerados os seguintes aspectos pela juíza para fixar o valor da indenização: 

  • Tamanho do dano causado ao homem

  • Grau de culpa da empresa

  • Capacidade econômica das partes

  • Transtornos sofridos pelo trabalhador 

  • Caráter pedagógico da condenação: para evitar que ações parecidas aconteçam novamente

A empresa tentou reverter a decisão, mas os juízes da Sexta Turma do TRT-MG rejeitaram o pedido por unanimidade. Com a rejeição, a condenação foi mantida em definitivo.

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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