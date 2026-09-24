Por que a BR-381 em Santa Luzia concentra tantos acidentes graves?

Um grave acidente na BR-381, na altura de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deixou uma pessoa morta e duas feridas na manhã desta quinta-feira (24/9). A vítima fatal foi o motorista do Fiat Siena, um homem de 64 anos. As duas pessoas feridas, mãe e filha de 36 e 6 anos, foram encaminhadas para a UPA de Sabará. A colisão, que envolveu um ônibus e dois carros de passeio, reacende o alerta sobre a periculosidade de um trecho historicamente conhecido por tragédias.

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O incidente aconteceu próximo ao conhecido Posto Fumaça. Segundo testemunhas, o motorista do Fiat Siena realizava uma ultrapassagem quando foi atingido pelo ônibus. Com o impacto, o carro rodou na pista e acabou sendo atingido pelo Honda City, veículo que o Siena tentava ultrapassar. A pista, administrada pela concessionária Nova 381, foi totalmente liberada por volta das 10h19.

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Por que o trecho da BR-381 em Santa Luzia concentra acidentes?

A recorrência de acidentes graves no trecho de Santa Luzia não é uma coincidência. A área combina um traçado antigo e sinuoso com um fluxo intenso de veículos leves e pesados, além de apresentar pontos com sinalização considerada insuficiente por motoristas que trafegam diariamente pelo local.

A combinação de fatores de risco transforma a rodovia em um cenário propenso a colisões, especialmente aquelas causadas por imprudência, como ultrapassagens forçadas e excesso de velocidade. A proximidade com a área urbana também aumenta o tráfego de veículos em horários de pico.

Quais são os principais fatores de risco?

Diversos elementos contribuem para o alto índice de acidentes na BR-381 nesta região. Entender esses pontos é fundamental para compreender a complexidade do problema e a urgência por soluções de infraestrutura. Os principais fatores são:

Traçado da pista : O desenho da rodovia nesse ponto específico é antigo, com curvas acentuadas e visibilidade limitada em várias seções, o que dificulta manobras seguras e exige atenção redobrada dos condutores.

Falta de duplicação: Apesar de ser um dos trechos mais movimentados, a ausência de pistas duplicadas força veículos em sentidos opostos a compartilharem o mesmo espaço, elevando drasticamente o risco de colisões frontais.

Sinalização deficiente: Motoristas frequentemente relatam que a sinalização horizontal (pintura no asfalto) está desgastada e que a sinalização vertical (placas) é inadequada para alertar sobre todos os perigos da via.

Alto volume de tráfego: A BR-381 é uma das principais vias de ligação do Sudeste, suportando um fluxo intenso de caminhões e carretas que dividem espaço com carros, ônibus e motocicletas, aumentando a complexidade da condução. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que se sabe sobre as obras de melhoria na rodovia?

As obras de duplicação e modernização da BR-381 são uma demanda antiga e se arrastam há anos. A burocracia e a falta de recursos são frequentemente apontados como os principais entraves para a conclusão das melhorias que poderiam reduzir o número de acidentes fatais na estrada, que ficou conhecida como "Rodovia da Morte".