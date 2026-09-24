Ultrapassagem termina com um morto e seis feridos na BR-381, em Santa Luzia

Uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus, dois carros e uma motocicleta na BR-381, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (24/9).

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O acidente ocorreu próximo ao Posto Fumaça e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária Nova 381. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

De acordo com a PRF, o acidente aconteceu no km 437, por volta das 7 horas. Neste momento, há interdição da rodovia nos dois sentidos, ainda sem previsão de liberação.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, um Fiat Siena fazia uma ultrapassagem quando bateu de frente com um ônibus da linha Caeté/Belo Horizonte, que seguia em direção à capital mineira.

Com o impacto, o Siena girou na pista e atingiu de frente um Honda City, veículo que estava sendo ultrapassado.

O motorista do Siena morreu no local. Duas pessoas que estavam no Honda City foram socorridas com vida por uma ambulância da concessionária Nova 381.

Ao todo, conforme o Corpo de Bombeiros, seis pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico.

As informações sobre a participação da motocicleta no acidente e o estado de saúde dos demais feridos ainda não foram detalhadas.

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A ocorrência segue em atendimento.