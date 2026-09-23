Carro capota e despenca de ribanceira na BR-381 em cidade da Grande BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um carro capotou e desceu por uma ribanceira de aproximadamente 60 metros, na BR 381, em Ravena, distrito de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (23/9), e mobilizou o Corpo de Bombeiros.

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Segundo a corporação, uma caminhonete L200 seguia pela via, no sentido João Monlevade, próximo ao trevo de Caeté, quando capotou e despencou pela ribanceira.

No veículo estavam três pessoas, sendo dois adultos e uma jovem, de 18 anos. As vítimas foram resgatadas estáveis e conscientes, com ferimentos leves.

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As três pessoas foram socorridas e transportadas por uma ambulância da concessionária Nova 381, responsável pelo trecho da rodovia.