Assine
overlay
Início Gerais
CHUVA

Viçosa já choveu 248% da média de setembro; moradores temem nova enchente

Cidade registrou 139 mm até dia 22; previsão indica mais temporais e acende alerta após enchentes na Zona da Mata deixarem 72 mortos em fevereiro

Publicidade
Carregando...
Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
23/09/2026 12:04

compartilhe

×
Viçosa já choveu 248% da média de setembro; moradores temem nova enchente
Ruas de Viçosa (MG) são tomadas pela água após o volume de chuvas exceder em 248% a média histórica de setembro, gerando alerta crédito: Redes Socias / Reprodução

Os moradores de Viçosa, na Zona da Mata mineira, estão em alerta com o volume de chuva que atinge a cidade em setembro. Até o dia 22, o município registrou 139 milímetros (mm) de precipitação, um volume 248% superior à média histórica para todo o mês. O cenário acende um sinal de preocupação com o risco de novas enchentes, especialmente após a tragédia que deixou 72 mortos na região em fevereiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A previsão meteorológica indica que a instabilidade deve continuar nos próximos dias, com possibilidade de mais temporais. A Defesa Civil monitora a situação e as áreas de risco, já que o solo encharcado aumenta a vulnerabilidade a deslizamentos e inundações.

Leia Mais

Quanto choveu em Viçosa em setembro?

O volume de 139 mm registrado até 22 de setembro representa quase duas vezes e meia o esperado para os 30 dias do mês, que tem uma média climatológica de 56 mm. Esse excesso de precipitação em um curto período sobrecarrega os sistemas de drenagem e eleva o nível dos rios e córregos que cortam a cidade.

Por que os moradores temem novas enchentes?

O temor da população tem como base a recente tragédia de fevereiro, quando fortes chuvas na Zona da Mata resultaram em uma das piores enchentes da história da região. Na ocasião, 72 pessoas morreram e milhares ficaram desabrigadas. As cenas de destruição e as perdas humanas ainda estão vivas na memória dos moradores, que agora observam com apreensão cada novo temporal.

A enchente de fevereiro causou estragos significativos na infraestrutura de diversas cidades, incluindo Viçosa. Pontes foram danificadas, ruas foram invadidas pela água e muitas famílias perderam suas casas e bens. O trauma coletivo faz com que o atual volume de chuvas seja recebido com um sentimento de angústia e medo.

O que fazer em caso de risco de enchente?

  • Fique atento aos alertas meteorológicos emitidos pelos canais oficiais do órgão e da prefeitura.

  • Evite trafegar por áreas alagadas ou com risco de inundação, tanto a pé quanto de carro. A força da correnteza pode ser enganosa e arrastar pessoas e veículos.

  • Observe sinais de perigo em sua residência, como rachaduras nas paredes, trincas no solo ou inclinação de postes e árvores. Caso note alguma alteração, saia do imóvel imediatamente.

  • Tenha um local seguro pré-definido para se abrigar, como a casa de parentes ou amigos que morem em áreas não afetadas.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay