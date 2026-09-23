Vídeo: chuva forte causa estragos em Viçosa; previsão indica mais temporal

Uma forte chuva deixou estragos em Viçosa, na Zona da Mata mineira, na noite dessa terça-feira (22/9). Vídeos e imagens que circulam nas redes sociais mostram a força da enxurrada que tomou ruas da cidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Uma árvore chegou a cair e interditar a estrada entre Viçosa e Ponto Firme. A Avenida Bernardes Filho, conhecida também como Rua do Leão, se transformou em um rio devido à forte chuva.

Em nota, a Prefeitura de Viçosa informou que a MGC-482 registrou árvores caídas e pontos com trânsito funcionando em meia pista. Equipes da Defesa Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros trabalharam para liberar a rodovia.

Chuva continua nesta quarta?

A previsão indica que Viçosa pode voltar a registrar chuva nesta quarta-feira (23/9).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), são esperadas muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas durante a tarde e a noite.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A temperatura máxima prevista para a cidade é de 25°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 70%.