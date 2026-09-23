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PRIMAVERA CHUVOSA

Vídeo: chuva forte causa estragos em Viçosa; previsão indica mais temporal

Tempestade derrubou árvores e deixou trechos da MGC-482 em meia pista. Previsão indica novas pancadas de chuva e trovoadas

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
23/09/2026 08:03

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Enxurrada toma ruas e derruba árvores em Viçosa; chuva continua nesta quarta (23)
Enxurrada toma ruas e derruba árvores em Viçosa. Chuva continua nesta quarta (23) crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma forte chuva deixou estragos em Viçosa, na Zona da Mata mineira, na noite dessa terça-feira (22/9). Vídeos e imagens que circulam nas redes sociais mostram a força da enxurrada que tomou ruas da cidade.

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Uma árvore chegou a cair e interditar a estrada entre Viçosa e Ponto Firme. A Avenida Bernardes Filho, conhecida também como Rua do Leão, se transformou em um rio devido à forte chuva. 

Em nota, a Prefeitura de Viçosa informou que a MGC-482 registrou árvores caídas e pontos com trânsito funcionando em meia pista. Equipes da Defesa Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros trabalharam para liberar a rodovia.

Leia Mais

Chuva continua nesta quarta?

A previsão indica que Viçosa pode voltar a registrar chuva nesta quarta-feira (23/9).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), são esperadas muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas durante a tarde e a noite.

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A temperatura máxima prevista para a cidade é de 25°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 70%.

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