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Previsão se confirma, e chuva atinge BH na noite desta terça-feira (22/9)

De acordo com a previsão da Defesa Civil, há possibilidade de pancadas de chuva, acompanhadas de raios e de rajadas de vento em torno de 60km/h, até as 8h de quarta-feira (23/9)

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Estado de Minas
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Repórter
22/09/2026 19:52 - atualizado em 22/09/2026 20:37

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Chuva atingiu diferentes intensidades ao redor da capital
Chuva atingiu a Região Centro-Sul da capital mineira crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

O alerta emitido pela Defesa Civil de Belo Horizonte sobre a possibilidade de pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, válido até as 8h de quarta-feira (23/9), já se confirmou. Na noite desta terça-feira (22/9), sete das 10 regionais da capital mineira registraram precipitações.

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De acordo com a Defesa Civil, as regionais Centro-Sul, Oeste, Noroeste, Pampulha, Barreiro, Venda Nova e Hipercentro registraram chuva, cuja intensidade variou entre fraca, moderada e forte.

De acordo com a previsão da Defesa Civil, há possibilidade de novas pancadas de chuva, acompanhadas de raios e de rajadas de vento em torno de 60km/h. O alerta emitido pelo órgão é válido até as 8h de quarta-feira (23/9).

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Recomendações durante a chuva

  • Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

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