Previsão se confirma, e chuva atinge BH na noite desta terça-feira (22/9)

O alerta emitido pela Defesa Civil de Belo Horizonte sobre a possibilidade de pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, válido até as 8h de quarta-feira (23/9), já se confirmou. Na noite desta terça-feira (22/9), sete das 10 regionais da capital mineira registraram precipitações.

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De acordo com a Defesa Civil, as regionais Centro-Sul, Oeste, Noroeste, Pampulha, Barreiro, Venda Nova e Hipercentro registraram chuva, cuja intensidade variou entre fraca, moderada e forte.

De acordo com a previsão da Defesa Civil, há possibilidade de novas pancadas de chuva, acompanhadas de raios e de rajadas de vento em torno de 60km/h. O alerta emitido pelo órgão é válido até as 8h de quarta-feira (23/9).

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