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Inmet emite alerta de frio para várias cidades de Minas nesta quarta; veja

Previsão é de que, amanhã (23/9), 32 municípios do estado registrem quedas entre 3°C e 5°C nas temperaturas

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Estado de Minas
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Repórter
22/09/2026 18:59

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Uma massa de ar frio e seco que começou a avançar sobre Minas após a passagem de uma frente fria pelo litoral
Onda de frio deve atingir municípios do Sul de Minas nesta quarta-feira (23/9), segundo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) crédito: Reprodução/Redes Sociais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, por queda de temperatura, para 32 municípios mineiros, todos localizados no Sul do estado. A onda de frio deverá atingir tais localidades nesta quarta-feira (23/9). 

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De acordo com o Inmet, os municípios em questão poderão registrar quedas entre 3°C e 5°C nas temperaturas, com leve risco à saúde. Confira quais cidades mineiras estão sob alerta: 

  1. Albertina
  2. Andradas
  3. Arceburgo
  4. Brazópolis
  5. Caldas
  6. Camanducaia
  7. Capetinga
  8. Carneirinho
  9. Chiador
  10. Delfim Moreira
  11. Extrema
  12. Fronteira
  13. Frutal
  14. Gonçalves
  15. Guaranésia
  16. Itamogi
  17. Itapeva
  18. Jacuí
  19. Jacutinga
  20. Marmelópolis
  21. Monte Santo de Minas
  22. Monte Sião
  23. Munhoz
  24. Passa Quatro
  25. Piranguçu
  26. Poços de Caldas
  27. Pratápolis
  28. São Sebastião do Paraíso
  29. São Tomás de Aquino
  30. Sapucaí-Mirim
  31. Toledo
  32. Wenceslau Braz

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O Inmet recomenda que, caso haja algum problema decorrente da queda de temperatura, a população deve acionar a Defesa Civil de Minas Gerais, por meio do telefone 199.

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