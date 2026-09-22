Inmet emite alerta de frio para várias cidades de Minas nesta quarta; veja

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, por queda de temperatura, para 32 municípios mineiros, todos localizados no Sul do estado. A onda de frio deverá atingir tais localidades nesta quarta-feira (23/9).

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De acordo com o Inmet, os municípios em questão poderão registrar quedas entre 3°C e 5°C nas temperaturas, com leve risco à saúde. Confira quais cidades mineiras estão sob alerta:

Albertina Andradas Arceburgo Brazópolis Caldas Camanducaia Capetinga Carneirinho Chiador Delfim Moreira Extrema Fronteira Frutal Gonçalves Guaranésia Itamogi Itapeva Jacuí Jacutinga Marmelópolis Monte Santo de Minas Monte Sião Munhoz Passa Quatro Piranguçu Poços de Caldas Pratápolis São Sebastião do Paraíso São Tomás de Aquino Sapucaí-Mirim Toledo Wenceslau Braz

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O Inmet recomenda que, caso haja algum problema decorrente da queda de temperatura, a população deve acionar a Defesa Civil de Minas Gerais, por meio do telefone 199.