Inmet emite alerta de frio para várias cidades de Minas nesta quarta; veja
Previsão é de que, amanhã (23/9), 32 municípios do estado registrem quedas entre 3°C e 5°C nas temperaturas
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, por queda de temperatura, para 32 municípios mineiros, todos localizados no Sul do estado. A onda de frio deverá atingir tais localidades nesta quarta-feira (23/9).
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De acordo com o Inmet, os municípios em questão poderão registrar quedas entre 3°C e 5°C nas temperaturas, com leve risco à saúde. Confira quais cidades mineiras estão sob alerta:
- Albertina
- Andradas
- Arceburgo
- Brazópolis
- Caldas
- Camanducaia
- Capetinga
- Carneirinho
- Chiador
- Delfim Moreira
- Extrema
- Fronteira
- Frutal
- Gonçalves
- Guaranésia
- Itamogi
- Itapeva
- Jacuí
- Jacutinga
- Marmelópolis
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Passa Quatro
- Piranguçu
- Poços de Caldas
- Pratápolis
- São Sebastião do Paraíso
- São Tomás de Aquino
- Sapucaí-Mirim
- Toledo
- Wenceslau Braz
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O Inmet recomenda que, caso haja algum problema decorrente da queda de temperatura, a população deve acionar a Defesa Civil de Minas Gerais, por meio do telefone 199.