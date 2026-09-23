Minas só perde para SP em desastres com helicópteros

Jornalista há 20 anos, com passagens por grandes redações do Brasil, como O Globo, Extra e Estado de Minas, assim como por agências de comunicação e produção de conteúdo.

O acidente de helicóptero com o cantor Rick Sollo, da dupla Rick e Renner; o empresário mineiro Bruno Avelar e outras três pessoas na última segunda-feira em Santa Catarina acendeu o alerta sobre as ocorrências do gênero em todo o país e em Minas Gerais.

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Dados do Sipaer (Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), da FAB (Força Aérea Brasileira), mostram que nos últimos 10 anos, entre 2016 e 2025, o estado registrou 28 acidentes com esse tipo de aeronave. Isso deixa o estado na vice-liderança de um ranking que, muitas vezes, termina em tragédia.

Informações do painel revelam que, desde 2016, foram registrados 182 acidentes com helicóptero em todo o Brasil. Minas fica apenas atrás de São Paulo, que teve 33 ocorrências na última década. De toda essa série, vale destacar os anos de 2021 e 2024, ambos com seis acidentes. O último, porém, teve duas ocorrências com mortes.

Uma delas aconteceu em Ouro Preto, na Região Central de Minas, em outubro daquele ano. A queda do helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, vitimou os seis tripulantes e profissionais de saúde que estavam a bordo. A aeronave estava a caminho para apoiar as buscas de um avião monomotor que havia caído na mesma região.

Em 2025 ocorreram três acidentes com helicópteros no estado, sendo um deles fatal. Trata-se da queda da aeronave em Cruzília, no Sul de Minas, em uma área de fazenda. O piloto, o gerente de uma fazenda e um auxiliar administrativo morreram. Eles retornavam de uma viagem entre propriedades rurais da região quando o helicóptero caiu.

Nos últimos 10 anos, Belo Horizonte, Contagem, na Região Metropolitana, e Pará de Minas, no Centro-Oeste, foram as cidades com maior número de acidentes de helicóptero: três registros cada.

A perda de controle da aeronave lidera as ocorrências em Minas, com 14 registros, seguida por voo controlado no terreno (3), colisão no solo, colisão com obstáculos no pouso ou decolagem e falha ou mau funcionamento do motor, com dois registros cada.



Outros acidentes

Em janeiro de 2024, uma aeronave caiu no Lago de Furnas, em Capitólio, no Sudoeste de Minas, com quatro ocupantes. Um deles morreu e os demais foram socorridos com ferimentos leves. O acidente chamou atenção por ser em um dos principais pontos turísticos do estado.

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Em abril de 2022 um helicóptero de instrução caiu em uma via pública de Contagem logo após a decolagem. A aeronave bateu de raspão em um caminhão, que estava estacionado, antes de colidir na pista. Os dois tripulantes, um instrutor e um aluno, foram resgatados com vida.