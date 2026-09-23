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DESPEDIDA

Bruno Avelar, morto em queda de helicóptero com Rick, será velado em BH

Empresário mineiro estava entre as cinco vítimas da queda de um helicóptero em Santa Catarina

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
23/09/2026 07:54

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Bruno Avelar: veja trajetória de mineiro que virou referência em eventos para empresários
Empresário Bruno Avelar e o cantor Rick, parceiros em eventos de networking, antes do desaparecimento do helicóptero que os transportava crédito: Reprodução/Redes Sociais

O empresário mineiro Bruno Avelar, de 41 anos, uma das cinco vítimas da queda do helicóptero que também matou o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, será velado em Belo Horizonte nesta quinta-feira (24/9).

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A informação foi divulgada pela viúva do empresário, a jornalista Lívia Avelar, nas redes sociais durante a madrugada desta quarta-feira (23). Segundo ela, a cerimônia acontecerá pela manhã, mas os detalhes sobre horário e local ainda serão informados pela família.

Lívia também publicou uma homenagem ao marido e falou sobre a dor da perda. “Essa é sem dúvida a maior dor que eu já senti na vida”, escreveu. Em outro trecho, afirmou que os dois viveram “os melhores dias das nossas vidas” e encerrou a despedida declarando amor eterno ao empresário.

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Bruno e Lívia haviam se casado em 4 de agosto, pouco mais de um mês antes do acidente.

Acidente deixou cinco mortos

O helicóptero desapareceu na segunda-feira (21), durante um voo em Santa Catarina. Os destroços foram encontrados na manhã de terça-feira (22) em uma região de difícil acesso na serra catarinense. O Corpo de Bombeiros confirmou que os cinco ocupantes morreram.

Além de Bruno Avelar e Rick, estavam na aeronave o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

As circunstâncias da queda são investigadas pelas autoridades aeronáuticas.

Quem era Bruno Avelar

Natural de Belo Horizonte, Bruno Avelar construiu uma carreira voltada ao empreendedorismo, networking e organização de eventos. Ele era fundador do projeto “O Poder do Network” e também atuava como palestrante e escritor.

Ao longo da trajetória profissional, ganhou projeção no segmento de conexões empresariais e participou de eventos no Brasil e no exterior. Avelar também mantinha relação próxima com personalidades e empresários e atuava como apresentador em eventos beneficentes do Instituto Projeto Neymar Jr.

O que é o projeto 'O Poder do Network'?

O projeto "O Poder do Network" é a principal iniciativa de Avelar e funciona como uma plataforma para a realização de encontros exclusivos. O objetivo é criar um ambiente propício para que empresários de diferentes setores possam fechar negócios, encontrar investidores e estabelecer parcerias estratégicas em um formato de imersão.

Os eventos já aconteceram em diversas cidades no Brasil e no exterior, reunindo centenas de participantes. A proposta se diferencia por oferecer acesso direto a grandes executivos, artistas e influenciadores, algo que Avelar cultiva através de sua própria rede de contatos, que inclui figuras como o cantor Rick.

Por que Bruno Avelar recebeu o green card?

Um dos marcos na carreira de Avelar foi a conquista do green card, o visto de residência permanente nos Estados Unidos. Sua aprovação foi baseada em uma categoria destinada a profissionais com habilidades notáveis, cujo trabalho é considerado de interesse nacional para o governo americano.

Para obter o visto, o empresário precisou comprovar que seu trabalho com networking tinha um impacto significativo e relevante, contribuindo para a economia e o desenvolvimento de negócios também em solo norte-americano. A aprovação é vista como um reconhecimento oficial da importância e do alcance de seu trabalho.

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Qual a relação com o cantor Rick?

Avelar e o cantor sertanejo Rick são amigos e parceiros comerciais. O músico é um dos participantes frequentes dos eventos organizados pelo empresário e utiliza a plataforma para expandir seus próprios negócios e contatos fora do meio artístico. A presença de ambos no mesmo helicóptero evidencia a proximidade da relação, que une amizade e interesses profissionais.

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