"Eu sei que você está seguro", diz esposa de empresário que estava com Rick

A esposa do empresário Bruno Avelar, que estava no helicóptero desaparecido na serra catarinense com o cantor Rick, publicou uma mensagem nas redes sociais na noite desta segunda-feira (21) pedindo orações pelo marido. Lívia Avelar e Bruno se casaram em agosto deste ano, em uma cerimônia no Rio de Janeiro. Na publicação, ela afirmou acreditar que Bruno está seguro e pediu que não sejam feitas especulações sobre o paradeiro da aeronave.

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“Nós temos um Deus, um Deus vivo que não nos desampara!

Meu amor eu sei que você está seguro e protegido pelas mãos do Senhor! Jaja vamos te encontrar e esse será mais um testemunho na sua vida e na nossa história. Você é o meu melhor sorriso! A minha melhor parte! Meu Porto Seguro!

Nesse momento pedimos apenas orações. Sem especulações. Não temos nenhuma notícia ainda de queda e o dispositivo de emergência da aeronave não foi acionado!

Por isso cremos que a boa nova virá em breve! Eu te espero meu amor! Temos muito ainda que construir juntos! E o nome do Senhor será glorificado.”

Buscas

A Força Aérea Brasileira (FAB) e o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina realizam buscas pelo helicóptero de matrícula PP-MGR, que desapareceu na tarde desta segunda-feira (21) próximo a São Joaquim, na Serra catarinense.

Segundo os bombeiros, a aeronave decolou de Porto Belo (SC) e seguia para a região de São Joaquim. Além de Rick e do piloto — cuja identidade ainda não foi divulgada —, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares. O último contato foi registrado por volta das 16h.

O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba (Salvaero Curitiba), da FAB, atuou durante a tarde com duas aeronaves: um helicóptero Black Hawk (H-60) e um SC-105 Amazonas. As equipes concentram as buscas na região de Vacas Gordas, onde houve um aviso aos bombeiros sobre uma possível queda de aeronave.

Segundo a FAB, a prioridade é localizar o helicóptero e os ocupantes no menor tempo possível. Os bombeiros concentram os trabalhos em dois pontos, separados por cerca de 30 quilômetros, entre o local onde foi relatada a possível queda e o ponto onde foi registrado o último sinal de celular de um dos ocupantes.

Cerca de 20 bombeiros militares participam da operação, com apoio de viaturas com tração 4x4 para acessar o terreno.

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Até o momento, não há confirmação oficial sobre a localização do helicóptero ou dos ocupantes. As buscas continuam. (Com Agência Brasil)