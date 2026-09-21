Helicóptero com Rick, do Rick & Renner, desaparece em SC; buscas seguem

O cantor Rick, da dupla sertaneja Rick & Renner, está entre os passageiros de um helicóptero que desapareceu nesta segunda-feira na região serrana de Santa Catarina. A aeronave perdeu o contato com as torres de controle enquanto sobrevoava a área de Urubici, durante um período de forte chuva, o que gerou uma imediata mobilização de equipes de busca e resgate.

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A viagem tinha como destino o município de São Joaquim, também na serra catarinense. A preocupação aumentou devido às condições meteorológicas desfavoráveis, que complicam não apenas o voo, mas também as operações de busca que foram iniciadas logo após a notificação da perda de sinal.

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O que aconteceu com o helicóptero de Rick?

A aeronave, de propriedade da empresa JTA Empreendimentos e Urbanismo, decolou de Balneário Camboriú por volta das 10h30 com destino a São Joaquim, mas perdeu comunicação durante o trajeto. O desaparecimento ocorreu em uma área de relevo acidentado e sob condições climáticas adversas, fatores que podem ter contribuído para o incidente e que agora dificultam o trabalho das equipes de resgate.

Até o momento, não há informações sobre a localização exata do helicóptero ou o estado de saúde dos ocupantes. As autoridades trabalham com a hipótese de que a aeronave possa ter realizado um pouso de emergência em uma área de difícil acesso.

Quem estava no voo com o cantor?

Ao todo, cinco pessoas estavam a bordo da aeronave. A lista de ocupantes confirmados até o momento inclui:

Rick, cantor da dupla Rick & Renner;

Bruno Avelar, empresário e palestrante;

Um terceiro passageiro, cuja identidade não foi confirmada;

Piloto;

Copiloto.

Onde o helicóptero desapareceu?

O último contato registrado com o helicóptero ocorreu sobre a região de Urubici, um município conhecido por suas paisagens montanhosas na serra catarinense. A área é caracterizada por um relevo acidentado e mudanças climáticas rápidas, o que representa um desafio adicional para as equipes que vasculham o local.

Como estão as buscas pela aeronave?

As operações de busca e resgate estão em andamento, coordenadas pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil de Santa Catarina e pela Força Aérea Brasileira (FAB). Os trabalhos estão concentrados na localidade de Vacas Gordas, próximo à rodovia SC-370, mas enfrentam grandes dificuldades por conta da chuva intensa e da baixa visibilidade que atingem a região serrana. Equipes de solo e aéreas foram mobilizadas, mas as condições do tempo limitam o alcance das varreduras.

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