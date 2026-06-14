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Cantor americano Oliver Tree estava no helicóptero que caiu no Rio

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Repórter
14/06/2026 15:42

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O cantor americano Oliver Tree, que estava no Brasil no âmbito de uma turnê mundial, viajava em um dos helicópteros que caíram neste domingo (14) no Rio de Janeiro, deixando todos os ocupantes mortos, informou à AFP uma fonte policial.

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Tree, também compositor e celebridade da internet, figura como uma das seis pessoas no manifesto de voo compartilhado pela fonte, que indicou que as vítimas não poderão ser formalmente identificadas, já que sofreram graves queimaduras no acidente.

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