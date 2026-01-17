Assine
overlay
Início Nacional
RIO

Helicóptero cai em Guaratiba e deixa três mortos

Aeronave caiu em área de mata de difícil acesso; bombeiros mobilizam equipes aéreas e especiais no resgate

Publicidade
Carregando...
CP
Carlos Palermo
CP
Carlos Palermo
Repórter
17/01/2026 14:08

compartilhe

SIGA
x
Helicóptero cai em Guaratiba e deixa três mortos
Helicóptero cai em Guaratiba e deixa três mortos crédito: Tupi

Três pessoas morreram após a queda de um helicóptero em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (17). A aeronave caiu em uma área de mata fechada, na altura da Avenida Levy Neves, esquina com a Rua Tasso da Silveira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), a corporação foi acionada para a ocorrência e confirmou os três óbitos ainda no local do acidente. As circunstâncias da queda ainda não foram esclarecidas.

Leia Mais

Resgate mobiliza equipes especiais

O resgate mobilizou o Grupamento de Operações Aéreas (GOA), especialistas do Grupo de Operações Especiais (Goesp) e militares do quartel de Guaratiba. A região onde o helicóptero caiu é considerada de difícil acesso, o que dificultou os trabalhos iniciais das equipes.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade das vítimas, o modelo da aeronave ou as causas do acidente. As autoridades devem apurar o caso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ocorrência segue em andamento, e novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento.

Tópicos relacionados:

helicoptero rio rio-de-janeiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay