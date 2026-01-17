Helicóptero cai em Guaratiba e deixa três mortos

Três pessoas morreram após a queda de um helicóptero em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (17). A aeronave caiu em uma área de mata fechada, na altura da Avenida Levy Neves, esquina com a Rua Tasso da Silveira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), a corporação foi acionada para a ocorrência e confirmou os três óbitos ainda no local do acidente. As circunstâncias da queda ainda não foram esclarecidas.

Resgate mobiliza equipes especiais

O resgate mobilizou o Grupamento de Operações Aéreas (GOA), especialistas do Grupo de Operações Especiais (Goesp) e militares do quartel de Guaratiba. A região onde o helicóptero caiu é considerada de difícil acesso, o que dificultou os trabalhos iniciais das equipes.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade das vítimas, o modelo da aeronave ou as causas do acidente. As autoridades devem apurar o caso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ocorrência segue em andamento, e novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento.