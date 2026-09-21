Sofreu acidente em show? Saiba como pedir indenização no Procon ou JEC

Shows, festivais e grandes eventos são momentos de lazer, mas imprevistos podem acontecer. Seja por uma queda, problemas na estrutura ou falta de segurança, sofrer um acidente em um show pode gerardúvidas sobre os direitos do consumidor. Saber como agir nessas situações é fundamental para garantir a devida reparação por danos físicos e materiais.

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Quem é o responsável por acidentes em shows?

A responsabilidade por qualquer acidente ocorrido durante um evento é do organizador. A legislação brasileira, com base no Código de Defesa do Consumidor, entende que a empresa que promove o show assume o risco da atividade e deve garantir a segurança e a integridade física de todos os participantes. Isso inclui garantir a solidez de estruturas como palcos, grades e arquibancadas, além de oferecer suporte médico adequado.

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Como comprovar que você estava no evento?

Para buscar qualquer tipo de reparação, é essencial provar que você estava no local no momento do ocorrido. Guardar todos os comprovantes é o passo mais importante, pois sem eles é difícil iniciar um processo administrativo ou judicial. Os principais documentos e provas são:

O ingresso do show ou o comprovante de compra online;

Recibos de consumo de alimentos, bebidas ou produtos dentro do evento;

Fotos e vídeos feitos no local, que mostrem você no ambiente;

Publicações em redes sociais feitas durante o evento.

O que fazer imediatamente após um acidente?

Agir rapidamente após um incidente pode fazer toda a diferença. Se você ou alguém próximo se machucar, o primeiro passo é procurar o posto médico do próprio evento para receber os primeiros socorros. Peça um relatório ou laudo do atendimento, pois este documento será uma prova importante.

Além disso, tente registrar tudo o que for possível. Fotografe ou filme o local do acidente, os ferimentos e qualquer condição que tenha contribuído para o problema, como um piso molhado ou uma estrutura quebrada. Se houver testemunhas, anote o nome e o contato delas.

Como pedir indenização: Procon ou JEC?

Existem dois caminhos principais para buscar reparação por danos materiais, como despesas médicas, ou danos morais: o Procon e o Juizado Especial Cível (JEC), também conhecido como Tribunal de Pequenas Causas.

Quando procurar o Procon?

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor serve como um intermediário na resolução do conflito. É o caminho recomendado para buscar um acordo com a empresa organizadora, como o reembolso de despesas médicas. Você deve apresentar todas as provas que reuniu, como o ingresso, laudos e notas fiscais.

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Quando ir ao Juizado Especial Cível (JEC)?

Se o acordo via Procon não for possível ou se você busca uma indenização mais ampla, incluindo danos morais, o caminho é o Juizado Especial Cível. Para causas de até 20 salários mínimos, não é necessário contratar um advogado, o que simplifica o processo. Para dar entrada na ação, basta comparecer ao JEC da sua cidade com todos os documentos em mãos: identificação pessoal, comprovantes do evento, laudos médicos, notas fiscais de despesas e o contato de testemunhas, se houver. No JEC, você poderá solicitar formalmente o ressarcimento por todos os prejuízos sofridos, buscando uma solução judicial para o conflito.