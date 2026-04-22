Grandes shows e segurança: o que fazer para curtir sem preocupação

Grandes shows reúnem multidões e, infelizmente, também atraem a atenção de criminosos. A experiência, que deveria ser de pura diversão, pode se transformar em um grande prejuízo se alguns cuidados básicos forem ignorados.

Para garantir que a única lembrança do evento seja a música, é fundamental adotar uma postura preventiva. Pequenas atitudes antes, durante e principalmente ao final do espetáculo fazem toda a diferença na segurança pessoal e financeira. O cuidado deve começar muito antes de a primeira música tocar.

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O planejamento começa em casa

A segurança tem início na compra do ingresso. Dê preferência exclusiva aos canais de venda oficiais do evento. Sites de revenda e cambistas, além de praticarem preços abusivos, aumentam o risco de aquisição de entradas falsas. Desconfie de ofertas muito vantajosas nas redes sociais.

Planeje como vai e como volta. Se for de carro, pesquise estacionamentos seguros e próximos com antecedência. Transporte público ou aplicativos de corrida são boas alternativas para evitar a preocupação com o veículo e o consumo de álcool. Avise amigos ou familiares sobre o seu roteiro.

Leve apenas o essencial: documento de identificação, cartão e um pouco de dinheiro. Evite carregar objetos de valor desnecessários, como joias e relógios caros. Um carregador portátil para o celular também é uma boa ideia para não ficar sem comunicação.

No meio da multidão

Mantenha o celular e a carteira nos bolsos da frente da calça ou em pochetes e doleiras. Bolsas e mochilas devem ser mantidas sempre à sua frente, especialmente em locais de grande aglomeração, como perto do palco ou em filas para o banheiro e para a compra de bebidas.

Ao chegar, familiarize-se com o ambiente. Identifique as saídas de emergência, os postos médicos e os pontos com policiamento. Combine um ponto de encontro com seus amigos caso alguém se perca no meio do público. Manter-se em grupo aumenta a segurança de todos.

A saída: momento de atenção máxima

A dispersão do público após o show é um dos momentos mais visados por golpistas. Se possível, espere a multidão diminuir antes de deixar o local. O tumulto facilita a ação de batedores de carteira e outros criminosos, que se aproveitam da distração geral.

Redobre a atenção com pagamentos por maquininhas de cartão, principalmente com vendedores ambulantes. Criminosos podem usar equipamentos com visores danificados ou adulterados para cobrar valores muito acima do combinado. Sempre confira o valor na tela, proteja sua senha com o corpo e a mão e prefira usar cartões com tecnologia de aproximação, que é mais segura.

Ao solicitar um carro por aplicativo, aguarde em um local iluminado e movimentado, nunca em ruas escuras ou desertas. Antes de embarcar, confirme sempre se a placa e o nome do motorista correspondem ao que está informado no aplicativo. Compartilhe sua rota com alguém de confiança.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.