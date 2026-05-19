O que fazer em caso de acidente em um evento? Conheça seus direitos

Quem vai a um show, festival ou peça teatral busca entretenimento e, principalmente, segurança. Quando algo dá errado, é fundamental que o consumidor saiba de quem cobrar e como agir para garantir seus direitos.

Casos de acidentes em eventos geram dúvidas sobre quem arca com os prejuízos. A legislação brasileira, por meio do Código de Defesa do Consumidor, é clara ao proteger a parte mais vulnerável dessa relação. A responsabilidade por qualquer acidente ocorrido nas dependências de um evento é, em primeiro lugar, do organizador.

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De quem é a responsabilidade?

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva. Isso significa que a empresa promotora, o teatro ou a casa de shows precisa garantir a segurança de todos, independentemente de ter culpa direta no incidente. Se uma estrutura desaba ou uma condição insegura causa um ferimento, a organização responde pelos danos.

Essa regra se aplica a uma ampla gama de eventos, desde grandes festivais de música até apresentações em espaços menores. O ingresso funciona como um contrato que pressupõe que o local é seguro e adequado para receber o público. A obrigação de zelar pela integridade física dos participantes e prestar assistência imediata é da empresa que vende o serviço.

O que fazer em caso de acidente

Se você for vítima de um incidente, algumas medidas imediatas são essenciais para resguardar seus direitos. O primeiro passo é sempre priorizar a saúde e buscar atendimento médico, seja no próprio local ou em um hospital. Em seguida, é crucial documentar a situação da melhor forma possível.

Registre tudo: tire fotos e grave vídeos do local do acidente, dos ferimentos e de qualquer condição que possa ter causado o problema, como um piso escorregadio ou uma estrutura mal montada.

Procure testemunhas: anote o nome e o contato de pessoas que presenciaram o ocorrido. O depoimento delas pode ser valioso no futuro.

Faça um boletim de ocorrência (B.O.): o documento é uma prova formal do acontecimento e ajuda a dar mais peso a uma futura reclamação.

Guarde todos os comprovantes: preserve o ingresso do evento e todos os recibos de despesas médicas, como consultas, exames e medicamentos.

Como buscar a indenização

Com as provas em mãos, o consumidor deve procurar a organização do evento para buscar uma solução amigável. A indenização pode cobrir tanto os danos materiais, como os gastos hospitalares, quanto os danos morais, pela dor e constrangimento sofridos.

Se não houver acordo, é possível registrar uma reclamação no Procon de sua cidade ou ingressar com uma ação nos Juizados Especiais Cíveis. Para causas de menor valor, não é necessária a contratação de um advogado, o que simplifica o processo para o cidadão.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.