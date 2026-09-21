Assine
overlay
Início Nacional
HELICÓPTERO

Quem é Bruno Avelar, empresário que sumiu com o cantor Rick

Conheça a trajetória do amigo do sertanejo Rick; entenda os detalhes do acidente de helicóptero e das buscas que mobilizam o país

Publicidade
Carregando...
Ellen Cristie
Ellen Cristie
Repórter
Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep
21/09/2026 19:23 - atualizado em 21/09/2026 19:28

compartilhe

×
Quem é Bruno Avelar, empresário que sumiu com o cantor Rick
Rick e Bruno Avelar, que estão desaparecidos após acidente de helicóptero crédito: Instagram/Reprodução

O cantor sertanejo Rick e o empresário Bruno Avelar estão desaparecidos desde a tarde desta segunda-feira (21), após o helicóptero em que viajavam perder contato na região de Urubici, na Serra de Santa Catarina. A aeronave, que levava cinco pessoas no total, incluindo piloto e copiloto, decolou de Balneário Camboriú (SC). Uma intensa operação de busca foi iniciada pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil, mas os trabalhos são dificultados pelo mau tempo e pelo terreno de difícil acesso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Quem é Bruno Avelar

Bruno Avelar é um conhecido palestrante e especialista em networking, criador do projeto "O Poder do Network". Ele também é conhecido por apresentar leilões beneficentes do Instituto Neymar Jr. e por suas participações no programa "Operação Mesquita", do SBT. Amigo pessoal do cantor Rick, ele frequentemente compartilhava viagens e projetos com o artista.

Leia Mais

O desaparecimento e as buscas

O helicóptero partiu de Balneário Camboriú com destino a São Joaquim ou São Paulo. A comunicação foi perdida enquanto sobrevoava a região montanhosa de Urubici. Até o momento, não há confirmação de queda nem foram encontrados destroços, tratando-se oficialmente de um desaparecimento. As equipes de resgate concentram os esforços na área do último contato, mas as fortes chuvas e a baixa visibilidade representam grandes desafios para a operação, que continua sem prazo para ser concluída.

Leia Mais

O cantor Rick

Geraldo Antonio de Carvalho, conhecido nacionalmente como Rick, é um dos ícones da música sertaneja. Ao lado de Renner, formou uma das duplas de maior sucesso do Brasil, responsável por hits atemporais como "Ela é demais" e "Filha". Com mais de 30 anos de carreira, Rick também se consolidou como um respeitado compositor e produtor musical, com trabalhos gravados por diversos artistas do gênero.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay