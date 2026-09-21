Assessoria pede orações por Rick após desaparecimento de helicóptero em SC

A assessoria da dupla Rick e Renner publicou no Instagram, na noite desta segunda-feira (21/9), uma mensagem pedindo orações pelo cantor Rick, que está entre os ocupantes de um helicóptero desaparecido em Santa Catarina.

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“Neste momento, pedimos a todos os amigos, fãs, e pessoas que acompanham a trajetória da dupla Rick e Renner que se unam em uma corrente de oração por ele. Que Deus esteja à frente de tudo, protegendo, cuidando e dando força neste momento. Temos fé de que, pela graça de Deus, Rick estará bem e em segurança, e que tudo ficará bem. Vamos manter nossos pensamentos positivos, nossa fé e nossas orações.”

A assessoria também divulgou um comunicado oficial informando que acompanha a situação e aguarda novas informações das autoridades. O texto ressalta que não há confirmação oficial de acidente envolvendo a aeronave e pede cautela para evitar a divulgação de especulações, boatos ou informações ainda não confirmadas. A assessoria também agradeceu as manifestações de apoio e as orações. (Leia abaixo)

A aeronave em que viajavam Bruno Avelar, o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, o videomaker Paulo Soares e o piloto perdeu comunicação e, neste momento, estamos acompanhando a situação de perto e aguardando novas informações.

Até o momento, não há confirmação oficial de acidente envolvendo a aeronave.

Pedimos cautela, responsabilidade e respeito a todos os ocupantes e aos seus familiares neste momento, principalmente para que não sejam divulgadas especulações, boatos ou informações que ainda não tenham sido oficialmente confirmadas.

Seguimos aguardando informações das autoridades responsáveis e o restabelecimento do contato.

Assim que houver qualquer atualização oficial sobre a aeronave e seus ocupantes, novas informações serão comunicadas à imprensa e ao público.

Agradecemos a compreensão, o respeito e as orações de todos.

Buscas

A Força Aérea Brasileira (FAB) e o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina realizam buscas pelo helicóptero de matrícula PP-MGR, que desapareceu na tarde desta segunda-feira (21) próximo a São Joaquim, na Serra catarinense.

Segundo os bombeiros, a aeronave decolou de Porto Belo (SC) e seguia para a região de São Joaquim. Além de Rick e do piloto, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares. O último contato foi registrado por volta das 16h.

O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba (Salvaero Curitiba), da FAB, atuou durante a tarde com duas aeronaves: um helicóptero Black Hawk (H-60) e um SC-105 Amazonas. As equipes concentram as buscas na região de Vacas Gordas, onde houve um aviso aos bombeiros sobre uma possível queda de aeronave.

Segundo a FAB, a prioridade é localizar o helicóptero e os ocupantes no menor tempo possível. Os bombeiros concentram os trabalhos em dois pontos, separados por cerca de 30 quilômetros, entre o local onde foi relatada a possível queda e o ponto onde foi registrado o último sinal de celular de um dos ocupantes.

Cerca de 20 bombeiros militares participam da operação, com apoio de viaturas com tração 4x4 para acessar o terreno.

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Até o momento, não há confirmação oficial sobre a localização do helicóptero ou dos ocupantes. As buscas continuam. (Com Agência Brasil)