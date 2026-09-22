Bruno Avelar sobrevoou Santa Luzia em busca de áreas para investir

Pouco antes do acidente aéreo que matou cinco pessoas, entre elas o empresário e palestrante Bruno Avelar, de 41 anos, e o cantor Rick, Bruno havia contratado uma aeronave para sobrevoar Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O objetivo era conhecer regiões do município e avaliar áreas para investimentos.

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A visita ocorreu em 27 de fevereiro deste ano. Bruno se reuniu com o prefeito Paulo Bigodinho e com o secretário municipal de Planejamento, Leandro Santos.

O empresário também manifestou interesse em construir uma praça no Bairro Santa Rita, com recursos próprios. Ele dizia ter forte ligação afetiva com a região, onde guardava lembranças da juventude.

As conversas sobre os investimentos continuaram. Segundo publicação de Paulo Bigodinho nas redes sociais, os dois falaram pela última vez na sexta-feira (18/9), três dias antes de a aeronave ser dada como desaparecida. Após a confirmação da morte, o prefeito lamentou a perda do amigo e empresário.

Bruno tinha ligação com Santa Luzia desde a adolescência. Viveu no município dos 13 aos 18 anos e começou a carreira profissional na região. Aos 15, passou a trabalhar como maquiador e cabeleireiro. Mais tarde, atendeu artistas. Em reconhecimento à relação com Santa Luzia, recebeu o Título de Cidadania Honorária.

Ele também atuou como empresário, escritor, palestrante e mentor na área de relacionamentos profissionais. Ficou conhecido pelo projeto “O Poder do Network” e pela proximidade com personalidades como o jogador Neymar Jr. Antes de morar em Orlando, nos Estados Unidos, viveu em outros países e ampliou sua atuação profissional.

A aeronave desapareceu na tarde de segunda-feira (21/9), durante o trajeto entre o litoral de Santa Catarina e São Joaquim. O helicóptero não chegou ao destino e perdeu contato com as equipes em terra.

As buscas localizaram os destroços em uma área de mata na região de Urubici, na Serra Catarinense. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém sobreviveu. Também estavam a bordo o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto.

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A queda ocorreu em condições meteorológicas adversas. As autoridades investigam as causas do acidente.