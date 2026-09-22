Quem eram os cinco ocupantes que morreram na queda do helicóptero em SC
Rick formava dupla sertaneja com Renner; empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto e copiloto completam tripulação
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A aeronave que transportava cinco pessoas para Porto Belo, no litoral de Santa Catarina era ocupada por cinco pessoas. A identidade dos ocupantes foi confirmada pelas autoridades locais nesta terça-feira (22) e por assessorias ligadas aos passageiros. A lista de tripulantes inclui figuras conhecidas no meio artístico e empresarial.
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Quem estava no helicóptero desaparecido?
Os ocupantes são:
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Rick Sollo: cantor sertanejo, conhecido nacionalmente pela dupla Rick & Renner.
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Bruno Avelar: empresário de BH, conhecido nacioalmente pelas palestras motivacionais e vários projetos .
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Paulo Soares: videomaker
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Piloto: profissional responsável pela condução da aeronave.
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Copiloto: profissional auxiliar na condução da aeronave.
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Quem é Rick Sollo?
Geraldo Antônio de Carvalho, conhecido pelo nome artístico Rick Sollo, era um cantor e compositor brasileiro de 60 anos. Ele alcançou o estrelato nos anos 1990 e 2000 como parte da dupla sertaneja Rick & Renner, que emplacou sucessos como "Ela é demais", "Filha" e "Nos bares da cidade".
Ao longo da carreira, a dupla vendeu milhões de discos e se tornou uma das mais populares do gênero no país. Após algumas pausas e retomadas da parceria com Renner, Rick também seguiu com projetos solo e se consolidou como um importante produtor musical no cenário sertanejo.
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Quem são os outros ocupantes?
Além do cantor, o voo contava com a presença de Bruno Avelar, um empresário de BH, muito conhecido por palestras motivacionais em todo o Brasil e pela proximidade com pessoas famosas, como Neymar, a dupla César Menotti e Fabiano, o próprio Rick, Gean e Giovani, entre outros. Completavam a tripulação o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto da aeronave, cujas identidades ainda não foram divulgadas oficialmente pelas equipes de resgate.