Sumiço do cantor Rick: esposa volta ao Brasil e acompanha resgate

A busca pelo helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla com Renner, tornou-se mais intensa nesta terça-feira (22/9). Geralda Helena, esposa do músico, decidiu deixar Orlando, nos Estados Unidos, para acompanhar os trabalhos de resgate na Serra Catarinense.

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A assessoria do artista confirmou que Geralda já embarcou e deve chegar ao Brasil ainda hoje à noite. Casada com Rick há mais de 40 anos, ela compartilhou uma mensagem de fé nas redes sociais, afirmando que surgirá um testemunho tão grande que será impossível dizer que não foi Deus.

Esforços de resgate na Serra Catarinense

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina já acumula cerca de 17 horas de buscas contínuas, mesmo com condições climáticas adversas. A operação se concentra na região entre Urubici e o Morro Agudo, com as seguintes frentes de trabalho:





Reforço de equipes: efetivos especializados de Curitibanos, Lages, Urubici e São Joaquim foram deslocados para a área de mata.







Uso de tecnologia: o resgate emprega sete viaturas, drones para varredura aérea e dois cães farejadores para auxílio em terra.







Rastreamento de sinais: militares analisam o cruzamento de dados de celulares em um perímetro de 30 quilômetros a partir do último contato da aeronave.





A aeronave decolou de Porto Belo, no litoral catarinense, na tarde de segunda-feira (21/9). Quatro pessoas estavam a bordo, incluindo o cantor Rick e o empresário Bruno Avelar. Antes da partida, o músico publicou um vídeo em suas redes sociais ao lado do empresário.

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O alerta do desaparecimento foi emitido às 16h30 de ontem, quando o helicóptero sobrevoava a localidade de Vacas Gordas. Mais de 20 bombeiros militares e comunitários trabalharam durante a madrugada sob chuva e baixa visibilidade, mas nenhum vestígio da aeronave ou dos passageiros foi localizado até agora.