Helicóptero desaparecido com Rick leva até sete pessoas e custa cerca de R$ 10 milhões
Fabricada em 2001 nos Estados Unidos, aeronave está fora de linha desde 2010. Agência Nacional de Aviação Civil afirma que registro está legal e válido até agosto de 2027
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O helicóptero modelo Bell 430 que desapareceu com o cantor Rick, da dupla com Renner, em Santa Catarina, nesta segunda-feira (21), transporta até sete passageiros e vale cerca de R$ 10 milhões no mercado internacional.
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Esse valor, no entanto, é porque ele é usado e já saiu de linha em 2010. Um novo, da mesma fabricante, a americana Bell Helicopter Textron, custa em média R$ 51 milhões.
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De acordo com empresas que negociam o modelo, o valor varia de R$ 3 milhões a R$ 12 milhões, dependendo do ano de fabricação, da configuração da cabine e das horas de voo das turbinas.
O Bell 430 é uma versão moderna do Bell 222, que ficou famoso na década de 1980 no seriado de TV "Águia de Fogo".
A aeronave desaparecida, um bimotor de porte leve-médio de matrícula PP-MGR, foi fabricada em 2001 e pertence à empresa JTA Empreendimentos e Urbanismo desde 30 de abril de 2026.
Está com o registro de aeronavegabilidade legal na Anac (Agência Nacional de Avião Civil) e válido até 11 de agosto de 2027.
Entretanto, ele está registrado na categoria de transporte privado, o que significa que não pode ser usado para fins comerciais, táxi-aéreo nem voos de instrução.
Além de Rick, o helicóptero também transportava o empresário Bruno Avelar, um videomaker e o piloto - as identidades deles não foram divulgadas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
- Fabricante: Bell Helicopter Textron
- País de origem: Estados Unidos
- Ano de fabricação: 2001
- Modelo: Bell 430
- Matrícula: PP-MGR
- Proprietário: JTA Empreendimentos e Urbanismo (desde 30.abr.26)
- Registro na Anac: Legal, válido até 11.ago.27
- Tripulação: Até 2 pilotos
- Capacidade de passageiros: Até 7
- Motorização: 2 motores turboeixo Rolls-Royce 250-C40B
- Potência total: Aproximadamente 1.566 cavalos de potência (783 hp por motor)
- Rotor principal: 4 pás em material composto
- Trem de pouso: Disponível com opções de rodas retráteis ou esquis
- Comprimento total: 15,32 metros
- Altura: 3,73 metros
- Diâmetro do rotor principal: 12,80 metros
- Peso vazio: 2.406 kg
- Peso máximo de decolagem: 4.218 kg
- Velocidade máxima: 260 km/h
- Velocidade de cruzeiro: 240 km/h
- Alcance máximo: Cerca de 600 km
- Teto de serviço: 18.340 a 20.000 pés (5.590 m a 6.096 m)
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