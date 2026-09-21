Helicóptero desaparecido com Rick leva até sete pessoas e custa cerca de R$ 10 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O helicóptero modelo Bell 430 que desapareceu com o cantor Rick, da dupla com Renner, em Santa Catarina, nesta segunda-feira (21), transporta até sete passageiros e vale cerca de R$ 10 milhões no mercado internacional.

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Esse valor, no entanto, é porque ele é usado e já saiu de linha em 2010. Um novo, da mesma fabricante, a americana Bell Helicopter Textron, custa em média R$ 51 milhões.

De acordo com empresas que negociam o modelo, o valor varia de R$ 3 milhões a R$ 12 milhões, dependendo do ano de fabricação, da configuração da cabine e das horas de voo das turbinas.

O Bell 430 é uma versão moderna do Bell 222, que ficou famoso na década de 1980 no seriado de TV "Águia de Fogo".

Bruno e Rick aparecem se abraçando antes de entrar em um jatinho, nesta segunda-feira (21) Instagram/Reprodução

A aeronave desaparecida, um bimotor de porte leve-médio de matrícula PP-MGR, foi fabricada em 2001 e pertence à empresa JTA Empreendimentos e Urbanismo desde 30 de abril de 2026.

Está com o registro de aeronavegabilidade legal na Anac (Agência Nacional de Avião Civil) e válido até 11 de agosto de 2027.

Entretanto, ele está registrado na categoria de transporte privado, o que significa que não pode ser usado para fins comerciais, táxi-aéreo nem voos de instrução.

Além de Rick, o helicóptero também transportava o empresário Bruno Avelar, um videomaker e o piloto - as identidades deles não foram divulgadas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Fabricante: Bell Helicopter Textron

- País de origem: Estados Unidos

- Ano de fabricação: 2001

- Modelo: Bell 430

- Matrícula: PP-MGR

- Proprietário: JTA Empreendimentos e Urbanismo (desde 30.abr.26)

- Registro na Anac: Legal, válido até 11.ago.27

- Tripulação: Até 2 pilotos

- Capacidade de passageiros: Até 7

- Motorização: 2 motores turboeixo Rolls-Royce 250-C40B

- Potência total: Aproximadamente 1.566 cavalos de potência (783 hp por motor)

- Rotor principal: 4 pás em material composto

- Trem de pouso: Disponível com opções de rodas retráteis ou esquis

- Comprimento total: 15,32 metros

- Altura: 3,73 metros

- Diâmetro do rotor principal: 12,80 metros

- Peso vazio: 2.406 kg

- Peso máximo de decolagem: 4.218 kg

- Velocidade máxima: 260 km/h

- Velocidade de cruzeiro: 240 km/h

- Alcance máximo: Cerca de 600 km

- Teto de serviço: 18.340 a 20.000 pés (5.590 m a 6.096 m)

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