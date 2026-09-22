Renner pede orações por Rick após helicóptero desaparecer em SC

O helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla com Renner, desapareceu nesta segunda-feira (21) em Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros Militar do estado e a Força Aérea Brasileira (FAB) realizam buscas pela aeronave na região de Urubici, na Serra catarinense.

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Segundo a assessoria do artista, a aeronave perdeu a comunicação por volta das 17h. Além do cantor, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker de Rick e o piloto.

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Renner pede orações

Renner, de 54 anos, publicou um comunicado nas redes sociais e pediu orações pelo cantor e pelos outros ocupantes. "Neste momento de angústia e incerteza, nos unimos em pensamentos positivos e orações pela busca do helicóptero que estava transportando o Rick".

Renner pede orações para Rick Reprodução/Instagram

O parceiro de dupla também pediu que os fãs mantenham a esperança. "Que as equipes de busca tenham força, sabedoria e que boas notícias cheguem o quanto antes. Vamos manter a fé e a esperança. Que Deus proteja o Rick e todos os envolvidos".

Com 40 anos de trajetória na música, a dupla Rick e Renner se separou duas vezes, em 2010 e 2015, e retomou a parceria em 2018. O último show dos dois juntos ocorreu no sábado (19), em um show em Sorriso, no Mato Grosso.

A dupla também tem uma apresentação marcada para quinta-feira (24), na "XXII Festa do Peão de Edealina", em Goiás. O evento permanece previsto na programação oficial.

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