Luto sertanejo: Cantor Rick, de Rick & Renner, morre em acidente aéreo
Aeronave com o artista e seu empresário desapareceu na serra catarinense e foi encontrada nesta terça-feira; não há sobreviventes na tragédia
compartilhe
O cantor Rick Sollo, da dupla sertaneja Rick & Renner, morreu aos 59 anos em um acidente de helicóptero. O artista estava na aeronave que desapareceu na serra de Santa Catarina, na região da Vaca Gorda, na segunda-feira (21/9).
Fique por dentro das notícias que importam para você!
As buscas pelo helicóptero começaram na tarde de segunda-feira e continuaram durante a madrugada. A aeronave foi encontrada por volta das 12h desta terça-feira (22/9).
Leia Mais
-
Bruno Avelar e Rick se abraçam ao entrar em avião antes de desaparecimento
-
Renner pede orações por Rick após helicóptero desaparecer em SC
-
Sumiço do cantor Rick: esposa volta ao Brasil e acompanha resgate
Cinco pessoas estavam a bordo e todas foram encontradas sem vida. Além do cantor, seu empresário, Bruno Avelar, também estava entre as vítimas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Aguarde mais informações.