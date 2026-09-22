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TRAGÉDIA

Luto sertanejo: Cantor Rick, de Rick & Renner, morre em acidente aéreo

Aeronave com o artista e seu empresário desapareceu na serra catarinense e foi encontrada nesta terça-feira; não há sobreviventes na tragédia

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FS
Flor Sette Câmara
FS
Flor Sette Câmara
Repórter
22/09/2026 13:02

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Luto sertanejo: Cantor Rick, de Rick & Renner, morre em acidente aéreo
O cantor Rick Sollo, da dupla Rick &amp; Renner, que faleceu aos 59 anos em um acidente de helicóptero em Santa Catarina crédito: Reprodução / Instagram

O cantor Rick Sollo, da dupla sertaneja Rick & Renner, morreu aos 59 anos em um acidente de helicóptero. O artista estava na aeronave que desapareceu na serra de Santa Catarina, na região da Vaca Gorda, na segunda-feira (21/9).

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As buscas pelo helicóptero começaram na tarde de segunda-feira e continuaram durante a madrugada. A aeronave foi encontrada por volta das 12h desta terça-feira (22/9).

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Cinco pessoas estavam a bordo e todas foram encontradas sem vida. Além do cantor, seu empresário, Bruno Avelar, também estava entre as vítimas.

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