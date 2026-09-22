Empresário Bruno Avelar havia se casado um mês antes de morrer em queda de helicóptero

O empresário Bruno Avelar morreu nesta terça-feira (22) após a queda do helicóptero em que viajava com o cantor Rick, da dupla Rick & Renner. A aeronave perdeu contato com os controladores de voo durante o trajeto entre Porto Belo e São Joaquim, em Santa Catarina.

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Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina localizaram o veículo e realizaram o resgate dos ocupantes. A operação de busca contou com o auxílio de aviões da Força Aérea Brasileira (FAB).

Além de Avelar e do artista sertanejo, outras duas pessoas estavam no helicóptero: o piloto e um videomaker. As autoridades apuram as causas que levaram à queda da aeronave.

Bruno Avelar havia se casado recentemente com a jornalista Lívia Avelar. A cerimônia aconteceu no dia 4 de agosto, na cidade de Barueri, em São Paulo.

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Nas redes sociais, a esposa do empresário compartilhou momentos da festa. Em suas postagens, Lívia descreveu o evento como o "nosso grande dia" e celebrou a troca de alianças como o "dia do nosso sim".