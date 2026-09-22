Bruno Avelar: veja trajetória de mineiro que virou referência em eventos para empresários

O empresário mineiro Bruno Avelar, cuja trajetória de sucesso começou em Belo Horizonte, ganhou notoriedade nacional após o desaparecimento do helicóptero em que viajava em Santa Catarina. Conhecido por criar um verdadeiro império baseado em conexões profissionais, ele se tornou uma referência na organização de eventos de alto padrão para empresários no Brasil e no exterior.

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Sua jornada profissional, construída ao longo de duas décadas, o levou a compartilhar uma aeronave com o cantor Rick, da dupla com Renner, em um episódio que chamou a atenção em setembro de 2026. O ocorrido trouxe à tona a história de um profissional que transformou o networking em um negócio e obteve reconhecimento internacional por suas habilidades.

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Quem é Bruno Avelar?

Bruno Avelar é um empresário mineiro, natural de Belo Horizonte, especializado em criar eventos de networking para conectar empreendedores, investidores e celebridades. Ele é o fundador do projeto "O Poder do Network" e ficou conhecido por obter um green card dos EUA com base em sua carreira profissional de destaque.

Sua carreira começou de forma modesta, com trabalhos como office boy e na área administrativa de um hospital. A virada aconteceu quando percebeu o potencial de conectar pessoas com interesses em comum e decidiu empreender no setor de eventos, focando em um público de alto poder aquisitivo que buscava expandir seus contatos profissionais.

O que é o projeto 'O Poder do Network'?

O projeto "O Poder do Network" é a principal iniciativa de Avelar e funciona como uma plataforma para a realização de encontros exclusivos. O objetivo é criar um ambiente propício para que empresários de diferentes setores possam fechar negócios, encontrar investidores e estabelecer parcerias estratégicas em um formato de imersão.

Os eventos já aconteceram em diversas cidades no Brasil e no exterior, reunindo centenas de participantes. A proposta se diferencia por oferecer acesso direto a grandes executivos, artistas e influenciadores, algo que Avelar cultiva através de sua própria rede de contatos, que inclui figuras como o cantor Rick.

Por que Bruno Avelar recebeu o green card?

Um dos marcos na carreira de Avelar foi a conquista do green card, o visto de residência permanente nos Estados Unidos. Sua aprovação foi baseada em uma categoria destinada a profissionais com habilidades notáveis, cujo trabalho é considerado de interesse nacional para o governo americano.

Para obter o visto, o empresário precisou comprovar que seu trabalho com networking tinha um impacto significativo e relevante, contribuindo para a economia e o desenvolvimento de negócios também em solo norte-americano. A aprovação é vista como um reconhecimento oficial da importância e do alcance de seu trabalho.

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Qual a relação com o cantor Rick?

Avelar e o cantor sertanejo Rick são amigos e parceiros comerciais. O músico é um dos participantes frequentes dos eventos organizados pelo empresário e utiliza a plataforma para expandir seus próprios negócios e contatos fora do meio artístico. A presença de ambos no mesmo helicóptero evidencia a proximidade da relação, que une amizade e interesses profissionais.