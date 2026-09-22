Rick e Renner: da separação polêmica ao retorno; relembre a trajetória da dupla

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

O nome de Rick, da dupla sertaneja Rick & Renner, está no centro das atenções nesta terça-feira (22) após o helicóptero em que ele viajava na região de Urubici, em Santa Catarina, ter sido encontrado, sem sobreviventes. O incidente joga luz sobre a trajetória de 40 anos do duo, marcada por um sucesso estrondoso, separações conturbadas e um retorno que reafirmou sua importância na música brasileira.

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Como a dupla começou?

Formada em 1986 por Geraldo Antônio de Carvalho (Rick) e Ivair dos Reis Gonçalves (Renner), a parceria musical se consolidou nos anos 1990 como uma das duplas mais populares do país, com um estilo que mesclava o sertanejo romântico com influências do country.

Com um repertório que atravessou gerações, os músicos se apresentaram para milhões de pessoas ao longo da carreira, acumulando dezenas de discos de ouro, platina e diamante.

Quais são os principais sucessos da dupla?

O legado de Rick & Renner é construído sobre canções que se tornaram clássicos do gênero sertanejo. A lista de sucessos que marcaram a carreira da dupla inclui músicas que dominaram as rádios e programas de televisão por anos. Entre as principais, destacam-se:

"Ela é demais"

"Nos bares da cidade"

"Filha"

"Muleca"

"Seguir em frente"

"Eu sem você"

A separação polêmica

A primeira separação da dupla ocorreu há 15 anos, em 2011, após um grave acidente de carro envolvendo Renner. O desgaste na relação profissional e a repercussão negativa do caso levaram Rick a anunciar o fim da parceria para seguir carreira solo.

Os dois chegaram a retomar a parceria brevemente, mas um novo incidente com Renner em 2015, também relacionado a um acidente de trânsito, causou um segundo rompimento. Na época, Rick afirmou em comunicados que seguiria sozinho por não concordar com as atitudes do parceiro.

O retorno e o incidente atual

Após anos de incertezas e projetos paralelos, Rick & Renner anunciaram o retorno definitivo em 2018, há oito anos. Desde então, os artistas mantêm uma agenda de shows pelo Brasil, revisitando seus grandes sucessos e apresentando novas canções ao público.

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Nesta segunda-feira (21), a notícia do desaparecimento do helicóptero que transportava Rick e seu empresário, Bruno Avelar, trouxe grande apreensão. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Força Aérea Brasileira (FAB) realizam buscas pela aeronave na região de Urubici, com operações dificultadas pela chuva intensa que atinge a Serra Catarinense.