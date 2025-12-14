Assine
Roberto Carlos sofre acidente com Cadillac e sai ileso durante gravação de TV

14/12/2025 16:33

O cantor Roberto Carlos, de 84 anos, saiu ileso de um incidente enquanto conduzia um Cadillac para gravação de um programa de televisão, na madrugada deste domingo (14), na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul.

O acidente ocorreu quando o freio do Cadillac falhou e o veículo atingiu três carros da equipe técnica durante a filmagem do programa especial de fim de ano da TV Globo, informou a emissora em um comunicado enviado à AFP.

Roberto Carlos e outras três pessoas de sua equipe foram levadas a um hospital como medida de precaução. Após serem submetidos a exames médicos, todos receberam alta sem complicações, informou a TV Globo.

A equipe do cantor informou, em sua conta oficial no Instagram, que se tratou de "um pequeno acidente" e que o artista "foi atendido no hospital de Gramado e liberado logo depois, sem maiores problemas".

"Agradecemos sinceramente as demonstrações de carinho e tranquilizamos a todos informando que os envolvidos passam bem", acrescenta a nota.

Conhecido como "Rei", o cantor Roberto Carlos é um dos artistas mais bem-sucedidos de todos os tempos no Brasil.

Com mais de 140 milhões de discos vendidos em todo o mundo, o cantor e compositor é considerado um ícone da música popular brasileira (MPB) e da balada romântica no Brasil e em toda a América Latina.

Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, uma pequena cidade do Espírito Santo, tinha  duas apresentações marcadas no Rio de Janeiro, uma neste domingo e outra na segunda-feira, que foram canceladas segundo o seu site.

No final de dezembro, ele tem apresentações marcadas em Duque de Caxias, no estado do Rio, e Salvador, na Bahia. Em fevereiro de 2026, está previsto que inicie uma turnê que o levará a várias cidades de Estados Unidos e México.

