Do Sul para o Brasil: Léo Richar lança novo single "Perdendo Tempo"

Após consolidar seu nome entre os destaques da nova geração do sertanejo no Sul do Brasil e ampliar sua presença na mídia nacional, o cantor e compositor Léo Richar vive um dos momentos mais importantes de sua trajetória. O artista gaúcho lança o single "Perdendo Tempo", trabalho que marca uma nova fase da carreira e reforça um projeto de expansão voltado ao mercado nacional.

Natural de Cachoeirinha (RS) e atualmente morador de Santo Antônio da Patrulha (RS), Léo Richar descobriu a paixão pela música ainda na infância. Aos nove anos de idade, passou a integrar um projeto social de música na escola onde estudava, experiência que despertou o desejo de seguir carreira artística. Em 2019, iniciou oficialmente sua trajetória profissional, apostando em um repertório autoral e na construção gradual de uma identidade dentro do sertanejo contemporâneo.

Desde então, o cantor vem desenvolvendo uma carreira marcada pela consistência. Ao longo dos últimos anos, lançou diferentes singles, ampliou seu público e passou a conquistar espaço em veículos de comunicação de alcance nacional, fortalecendo sua imagem e expandindo sua presença no mercado da música brasileira.

O principal marco dessa trajetória veio com "Na Levada da Ressaca", canção que alcançou o primeiro lugar nas emissoras de rádio do Rio Grande do Sul e impulsionou o nome de Léo Richar para um novo patamar. O desempenho da música consolidou sua presença no cenário regional e abriu caminho para uma estratégia de crescimento com foco em todo o país.

Esse novo momento ganha força com "Perdendo Tempo", lançamento que representa o amadurecimento artístico do cantor. A faixa foi produzida por Christian Bocalon, contou com músicos de Goiânia durante todo o processo de gravação e teve sua finalização realizada em São Paulo, reunindo profissionais de importantes polos da música brasileira em uma produção que preserva a identidade do artista e dialoga com o sertanejo universitário.

A estratégia de divulgação também evidencia a dimensão do projeto. A promoção da música nas emissoras de rádio é liderada por Neni Farias, profissional reconhecido nacionalmente por sua atuação no mercado fonográfico e por conduzir campanhas de divulgação de grandes artistas do segmento sertanejo. O trabalho integra um planejamento de comunicação que contempla rádio, imprensa, televisão e plataformas digitais, representando o maior investimento já realizado por Léo Richar em um lançamento.

O single chega acompanhado de um videoclipe dirigido pelo cineasta Guilherme Vargas, do estúdio Tanto Filmes. Com linguagem cinematográfica e narrativa voltada à interpretação da letra, a produção audiovisual complementa a proposta da canção e reforça a busca do artista por projetos com elevado padrão técnico e artístico.

Construída de forma independente, a trajetória de Léo Richar reflete um modelo de crescimento baseado em planejamento, investimento contínuo e proximidade com o público. O artista aposta em composições próprias, produção musical criteriosa e uma estratégia de expansão que busca conectar sua música a ouvintes de diferentes regiões do país.

Mais do que um novo lançamento, "Perdendo Tempo" representa o início de uma etapa voltada à consolidação nacional. Em um momento de crescimento da carreira, Léo Richar reforça sua proposta artística e dá um passo importante para ampliar sua presença no cenário da música sertaneja brasileira.

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Assista ao videoclipe de "Perdendo Tempo"

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