Neymar lamenta morte de amigo Bruno Avelar em queda de helicóptero em SC

O atacante Neymar prestou homenagens ao empresário Bruno Avelar, uma das vítimas de um acidente de helicóptero nessa segunda-feira (21). A queda da aeronave aconteceu na região de Urubici, em Santa Catarina. Outras quatro pessoas estavam a bordo, incluindo o cantor sertanejo Rick.

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Bruno era o apresentador oficial dos leilões do Instituto Projeto Neymar Jr. e acompanhava o jogador em diversas agendas profissionais e sociais. Em suas redes sociais, o craque compartilhou momentos com o amigo e destacou a importância dele em sua volta ao futebol brasileiro.

Neymar retornou ao Santos no início de 2025, clube onde estreou em 2009, após passagens por Al Hilal, Paris Saint-Germain e Barcelona. O atleta apontou o empresário como um apoio fundamental nesse período de mudança para o Brasil.

A amizade de Bruno se estendia ao pai de Neymar, com parcerias em projetos no litoral catarinense. O helicóptero envolvido no acidente pertencia a José Antunes Jr., sócio do jogador e de sua família no empreendimento Ecossistema Neymar Jr., localizado em Porto Belo.

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As autoridades apuram as circunstâncias da queda na Serra Catarinense. Bruno Avelar era conhecido por sua atuação próxima ao círculo do jogador, com participação ativa na gestão de eventos beneficentes e de ações institucionais ligadas à imagem do atleta.