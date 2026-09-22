Como bombeiros encontraram os destroços de helicóptero em que estava Rick
Aeronave foi encontrada na Serra Catarinense por volta do meio-dia desta terça-feira (22); operação mobilizou cerca de 40 bombeiros, cães, drones e o helicóptero Arcanjo 03
compartilhe
Após quase dois dias de buscas, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) localizou, por volta do meio-dia desta terça-feira (22/9), os destroços do helicóptero que estava desaparecido na Serra Catarinense desde a tarde de segunda-feira (21). Cinco pessoas estavam a bordo e foram encontradas sem vida, entre elas o cantor Rick, da dupla Rick & Renner.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A localização da aeronave foi resultado de uma operação que avançou durante a noite, a madrugada e a manhã desta terça-feira. Cerca de 40 bombeiros participaram dos trabalhos, com apoio de mais de 10 viaturas, dois cães de busca e resgate, drones equipados com tecnologia de identificação térmica e o helicóptero Arcanjo 03.
Leia Mais
A aeronave foi localizada em uma região de mata e de difícil acesso. O emprego de recursos aéreos e de equipamentos capazes de identificar sinais térmicos foi importante para ampliar a área de varredura e encontrar os vestígios em meio à vegetação.
As equipes iniciaram as buscas ainda na tarde de segunda-feira, depois que o helicóptero desapareceu durante o trajeto em Santa Catarina. A operação precisou avançar por diferentes áreas da Serra Catarinense. Durante os trabalhos, informações obtidas a partir de sinais de celular de um dos ocupantes também ajudaram a direcionar as equipes terrestres.
Antes da localização dos destroços, os bombeiros concentraram parte dos esforços em áreas consideradas de maior probabilidade para encontrar a aeronave. As condições de relevo e o mau tempo dificultaram a operação e exigiram a combinação de buscas aéreas e terrestres.
Ver esse post no Instagram
Resgate das vítimas
Com a localização do helicóptero, a operação entra agora em uma nova etapa. Os bombeiros deverão trabalhar na retirada das vítimas do local, enquanto a área será preservada para os procedimentos de perícia.
Os corpos serão encaminhados para a Polícia Científica, responsável pelos exames necessários à identificação e à perícia. As causas do acidente ainda deverão ser investigadas pelos órgãos competentes.
Em nota, o CBMSC lamentou a morte das cinco pessoas e afirmou que a corporação mantém seu compromisso com o atendimento à população catarinense.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia