Como bombeiros encontraram os destroços de helicóptero em que estava Rick

Após quase dois dias de buscas, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) localizou, por volta do meio-dia desta terça-feira (22/9), os destroços do helicóptero que estava desaparecido na Serra Catarinense desde a tarde de segunda-feira (21). Cinco pessoas estavam a bordo e foram encontradas sem vida, entre elas o cantor Rick, da dupla Rick & Renner.

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A localização da aeronave foi resultado de uma operação que avançou durante a noite, a madrugada e a manhã desta terça-feira. Cerca de 40 bombeiros participaram dos trabalhos, com apoio de mais de 10 viaturas, dois cães de busca e resgate, drones equipados com tecnologia de identificação térmica e o helicóptero Arcanjo 03.

A aeronave foi localizada em uma região de mata e de difícil acesso. O emprego de recursos aéreos e de equipamentos capazes de identificar sinais térmicos foi importante para ampliar a área de varredura e encontrar os vestígios em meio à vegetação.

As equipes iniciaram as buscas ainda na tarde de segunda-feira, depois que o helicóptero desapareceu durante o trajeto em Santa Catarina. A operação precisou avançar por diferentes áreas da Serra Catarinense. Durante os trabalhos, informações obtidas a partir de sinais de celular de um dos ocupantes também ajudaram a direcionar as equipes terrestres.

Antes da localização dos destroços, os bombeiros concentraram parte dos esforços em áreas consideradas de maior probabilidade para encontrar a aeronave. As condições de relevo e o mau tempo dificultaram a operação e exigiram a combinação de buscas aéreas e terrestres.













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Resgate das vítimas

Com a localização do helicóptero, a operação entra agora em uma nova etapa. Os bombeiros deverão trabalhar na retirada das vítimas do local, enquanto a área será preservada para os procedimentos de perícia.

Os corpos serão encaminhados para a Polícia Científica, responsável pelos exames necessários à identificação e à perícia. As causas do acidente ainda deverão ser investigadas pelos órgãos competentes.

Em nota, o CBMSC lamentou a morte das cinco pessoas e afirmou que a corporação mantém seu compromisso com o atendimento à população catarinense.

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