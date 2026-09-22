Assine
overlay
Início Nacional
ACIDENTE AÉREO

Como bombeiros encontraram os destroços de helicóptero em que estava Rick

Aeronave foi encontrada na Serra Catarinense por volta do meio-dia desta terça-feira (22); operação mobilizou cerca de 40 bombeiros, cães, drones e o helicóptero Arcanjo 03

Publicidade
Carregando...
A
Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
A
Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
Repórter
22/09/2026 14:39

compartilhe

×
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina participaram das buscas pela aeronave desaparecida na Serra Catarinense.
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina participaram das buscas pela aeronave desaparecida na Serra Catarinense. crédito: CBMSC

Após quase dois dias de buscas, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) localizou, por volta do meio-dia desta terça-feira (22/9), os destroços do helicóptero que estava desaparecido na Serra Catarinense desde a tarde de segunda-feira (21). Cinco pessoas estavam a bordo e foram encontradas sem vida, entre elas o cantor Rick, da dupla Rick & Renner.

Fique por dentro das notícias que importam para você!


A localização da aeronave foi resultado de uma operação que avançou durante a noite, a madrugada e a manhã desta terça-feira. Cerca de 40 bombeiros participaram dos trabalhos, com apoio de mais de 10 viaturas, dois cães de busca e resgate, drones equipados com tecnologia de identificação térmica e o helicóptero Arcanjo 03.



Leia Mais






A aeronave foi localizada em uma região de mata e de difícil acesso. O emprego de recursos aéreos e de equipamentos capazes de identificar sinais térmicos foi importante para ampliar a área de varredura e encontrar os vestígios em meio à vegetação.


As equipes iniciaram as buscas ainda na tarde de segunda-feira, depois que o helicóptero desapareceu durante o trajeto em Santa Catarina. A operação precisou avançar por diferentes áreas da Serra Catarinense. Durante os trabalhos, informações obtidas a partir de sinais de celular de um dos ocupantes também ajudaram a direcionar as equipes terrestres.


Antes da localização dos destroços, os bombeiros concentraram parte dos esforços em áreas consideradas de maior probabilidade para encontrar a aeronave. As condições de relevo e o mau tempo dificultaram a operação e exigiram a combinação de buscas aéreas e terrestres.





 

 

 


Ver esse post no Instagram


 

 

 

Um post compartilhado por Correio Braziliense (@correio.braziliense)





Resgate das vítimas


Com a localização do helicóptero, a operação entra agora em uma nova etapa. Os bombeiros deverão trabalhar na retirada das vítimas do local, enquanto a área será preservada para os procedimentos de perícia.


Os corpos serão encaminhados para a Polícia Científica, responsável pelos exames necessários à identificação e à perícia. As causas do acidente ainda deverão ser investigadas pelos órgãos competentes.


Em nota, o CBMSC lamentou a morte das cinco pessoas e afirmou que a corporação mantém seu compromisso com o atendimento à população catarinense.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia




Tópicos relacionados:

acidente-aereo bombeiros corpo-de-bombeiros

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay