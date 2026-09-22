Queda de helicóptero: 'Unidos em respeito à memória', diz equipe de Avelar

A equipe do empresário belo-horizontino Bruno Avelar, de 41 anos, que morreu após a queda do helicóptero em que viajava com o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, divulgou nota lamentando o falecimento do palestrante e fundador do projeto Poder do NetWork. “Neste momento de imensa dor, familiares, amigos, equipe e todos que conviveram com Bruno se unem em respeito à sua memória e à trajetória que construiu ao longo de sua vida”, diz o texto.

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Avelar era um dos passageiros que estavam no helicóptero que desapareceu nessa segunda-feira (21/9). A aeronave perdeu contato com os controladores de voo durante o trajeto entre Porto Belo e São Joaquim, em Santa Catarina. Além do empresário mineiro e de Rick, estavam na aeronave Paulo Soares, filmmaker de Bruno Avelar; Antônio, piloto da aeronave; e Leopoldo, copiloto. O sobrenome dos dois não foram divulgados.

No início da tarde desta terça-feira (22/09), foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros que o helicóptero foi encontrado na região da serra da Santa Catarina, sem sobreviventes.

'Bruno deixa sua marca nas pessoas'

João Adolfo, que trabalhava na equipe de Bruno Avelar e se identifica como especialista em YouTube, também emitiu nota à imprensa. Ele pede respeito e privacidade neste momento de luto."Mais do que sua atuação profissional, Bruno deixa sua marca nas pessoas que fizeram parte de sua caminhada, nos projetos que idealizou e nas relações que construiu".

Segundo ele, informações sobre velório e sepultamento do empresário serão divulgadas pela família do palestrante.

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*Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro