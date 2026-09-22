Empresas adotam arquivamento de e?mail e reforçam governança

O e-mail continua sendo uma das principais ferramentas de comunicação utilizadas pelas empresas. Mesmo com a expansão de plataformas colaborativas e aplicativos de mensagens, grande parte das informações comerciais, operacionais e estratégicas ainda circula por meio de mensagens eletrônicas.

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Esse cenário faz com que a proteção e o gerenciamento dos e-mails sejam aspectos importantes da segurança da informação. Além das ameaças relacionadas a phishing, malware e roubo de credenciais, as organizações precisam lidar com a preservação de mensagens, a localização de informações e o cumprimento de políticas internas e exigências regulatórias.

O arquivamento adequado permite armazenar as comunicações corporativas de forma organizada, facilitando a recuperação de mensagens e anexos quando necessário. A prática também pode contribuir para reduzir a dependência de caixas de entrada individuais e evitar a perda de informações relevantes após a saída de colaboradores.

O GFI Archiver, solução distribuída pela FCBrasil, oferece recursos para arquivamento, gerenciamento e pesquisa de e-mails corporativos, permitindo centralizar as mensagens e facilitar o acesso autorizado ao histórico de comunicações.

“Em muitas empresas, o e-mail reúne informações importantes sobre contratos, negociações, atendimentos e decisões operacionais. Ter essas mensagens organizadas e disponíveis para consulta contribui para a continuidade do negócio e para a governança das informações”, afirma Augusto Ferreira, diretor da FCBrasil.

Outro benefício está relacionado à rastreabilidade. Com um sistema de arquivamento, as equipes autorizadas podem localizar mensagens por diferentes critérios, como remetente, destinatário, assunto ou período. Esse recurso facilita auditorias internas, investigações e consultas solicitadas por áreas jurídicas ou administrativas.

A solução também pode apoiar políticas de retenção de dados, de acordo com as necessidades de cada organização. A definição de prazos e regras deve considerar os requisitos legais aplicáveis, os contratos e as políticas internas de segurança e privacidade.

“O arquivamento precisa fazer parte de uma estratégia mais ampla de proteção de dados. É importante estabelecer quem pode acessar as informações, por quanto tempo elas serão mantidas e como as consultas serão registradas”, complementa Ferreira.

Além da organização, a centralização das mensagens pode ajudar a reduzir o impacto de incidentes envolvendo contas individuais. Mesmo quando uma caixa de entrada é comprometida ou um colaborador deixa a empresa, o histórico arquivado pode continuar disponível conforme as permissões definidas pela organização.

A adoção de ferramentas de arquivamento também contribui para tornar os processos de gestão de e-mails mais consistentes, especialmente em empresas que precisam lidar com grande volume de mensagens ou que atuam em setores sujeitos a requisitos específicos de documentação.

A FCBrasil distribui soluções da GFI Software no mercado brasileiro e oferece suporte técnico, comercial e capacitação para canais interessados em tecnologias de segurança, redes e comunicação empresarial.

Sobre a FCBrasil

Empresa especializada na distribuição de soluções de segurança da informação, com atuação focada no suporte técnico, comercial e na capacitação de canais de venda.

Sobre a GFI Software

A GFI Software desenvolve soluções para segurança, redes e comunicação empresarial, incluindo tecnologias voltadas à proteção de redes, gerenciamento de vulnerabilidades e arquivamento de comunicações.

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