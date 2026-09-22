Idoso sofre parada cardiorrespiratória após ataque de abelhas

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um homem de 65 anos e sua irmã, de 76, foram atacados por abelhas no Bairro Santa Rita, em Montes Claros, no Norte de Minas, na tarde dessa segunda-feira (21/9), e precisaram de atendimento médico.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), duas guarnições foram destacadas para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, os militares encontraram o homem já inconsciente dentro de casa. Durante o deslocamento até o hospital ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi encaminhado à Santa Casa de Montes Claros.

Já a irmã, que também sofreu picadas das abelhas, estava consciente e orientada. Ela foi encaminhada ao Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF) para atendimento médico.

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Após o atendimento às vítimas, as equipes constataram a presença de um enxame de abelhas em um poste da rede elétrica. A concessionária de energia foi acionada e desligou a rede para que as equipes do Corpo de Bombeiros pudessem realizar a remoção do enxame do local com segurança.