Idoso sofre parada cardiorrespiratória após ataque de abelhas
Homem de 65 anos e sua irmã, de 76, estavam em casa quando foram atacados por um enxame de abelhas e precisaram ser encaminhados para atendimento médico em Montes Claros
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Um homem de 65 anos e sua irmã, de 76, foram atacados por abelhas no Bairro Santa Rita, em Montes Claros, no Norte de Minas, na tarde dessa segunda-feira (21/9), e precisaram de atendimento médico.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), duas guarnições foram destacadas para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, os militares encontraram o homem já inconsciente dentro de casa. Durante o deslocamento até o hospital ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi encaminhado à Santa Casa de Montes Claros.
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Já a irmã, que também sofreu picadas das abelhas, estava consciente e orientada. Ela foi encaminhada ao Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF) para atendimento médico.
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Após o atendimento às vítimas, as equipes constataram a presença de um enxame de abelhas em um poste da rede elétrica. A concessionária de energia foi acionada e desligou a rede para que as equipes do Corpo de Bombeiros pudessem realizar a remoção do enxame do local com segurança.