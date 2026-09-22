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Idoso sofre parada cardiorrespiratória após ataque de abelhas

Homem de 65 anos e sua irmã, de 76, estavam em casa quando foram atacados por um enxame de abelhas e precisaram ser encaminhados para atendimento médico em Montes Claros

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
22/09/2026 12:55

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Idoso sofre parada cardiorrespiratória após ser atacado por enxame de abelhas em Montes Claros, no Norte de Minas
Idoso sofre parada cardiorrespiratória após ser atacado por enxame de abelhas em Montes Claros, no Norte de Minas crédito: Divulgação/CBMMG

Um homem de 65 anos e sua irmã, de 76, foram atacados por abelhas no Bairro Santa Rita, em Montes Claros, no Norte de Minas, na tarde dessa segunda-feira (21/9), e precisaram de atendimento médico. 

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), duas guarnições foram destacadas para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, os militares encontraram o homem já inconsciente dentro de casa. Durante o deslocamento até o hospital ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi encaminhado à Santa Casa de Montes Claros.

Já a irmã, que também sofreu picadas das abelhas, estava consciente e orientada. Ela foi encaminhada ao Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF) para atendimento médico.

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Após o atendimento às vítimas, as equipes constataram a presença de um enxame de abelhas em um poste da rede elétrica. A concessionária de energia foi acionada e desligou a rede para que as equipes do Corpo de Bombeiros pudessem realizar a remoção do enxame do local com segurança.

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