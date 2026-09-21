Menina de 12 anos atacada por enxame de abelhas recebe alta de hospital

A menina Saffira Emanuele, de 12 anos, recebeu alta médica nesta segunda-feira (21/9) após passar uma semana internada devido a um ataque de abelhas no Bairro Jardim Montreal, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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A estudante levou mais de 100 ferroadas ao ser cercada pelos insetos. Ao deixar a unidade de saúde, Saffira foi homenageada pela equipe médica com um certificado de coragem e agradeceu nas redes sociais pelo carinho e pelas mensagens de apoio recebidas.

O ato de coragem no resgate da criança

O incidente ocorreu nas imediações de uma escola em Ibirité, quando uma colmeia caiu de uma árvore na Rua Flor de Liz, irritando o enxame. As abelhas começaram a atacar estudantes e pedestres. Saffira ficou encurralada e paralisada sem conseguir se defender dos insetos.

Ao passar de moto pelo local, o entregador Vinícius Martins de Paulo, conhecido como "MotoVinny", percebeu a gravidade da situação, parou o veículo e correu para socorrer a menina. Usando as próprias mãos e um desodorante spray para tentar espantar os insetos, Vinícius guiou a estudante até o interior do colégio, onde uma mulher jogou água sobre ela. Na ação de salvamento, o motoboy acabou levando cerca de 40 ferroadas.

A mobilização e o reconhecimento ao herói

A gravação do resgate viralizou na internet e gerou comoção pública. Vinícius, que é pai de duas meninas, relatou que agiu por instinto ao ver a criança em perigo. Em resposta ao seu ato, o grupo de influenciadores "Tropa do Bem" preparou uma homenagem especial para o trabalhador.

O entregador foi levado de olhos vendados ao lado de sua família e surpreendido com a doação de um carro e de uma motocicleta novos. A ação buscou premiar a bravura e a solidariedade do motoboy que colocou a própria vida em risco para salvar a jovem.

A evolução médica e a expectativa de alta

Após receber os primeiros socorros na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Sarzedo, Saffira foi transferida para o Hospital Municipal de Contagem, onde permaneceu no Centro de Tratamento Intensivo (CTI). O volume de picadas exigiu monitoramento constante para não ter complicações graves, como insuficiência renal e alterações no ritmo cardíaco.

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Com a melhora gradual, a Secretaria Municipal de Saúde de Ibirité confirmou que as ameaças mais severas haviam sido descartadas e que a garota passaria para o setor de observação antes de retornar para casa. O restabelecimento da saúde da estudante permitiu que ela recebesse a tão aguardada alta médica na segunda-feira (21/9). (Com informações de Wellington Barbosa, Sofia Maia e Bruno Luis Barros)