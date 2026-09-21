MG: 86 delegados nomeados vão reforçar os quadros da Polícia Civil
Nomeações foram publicadas no Minas Gerais de sábado (19/9); nos profissionais vão passar por treinamentos práticos antes de assumir seus cargos
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O governo de Minas Gerais nomeou 86 novos delegados substitutos para reforçar os quadros de provimento efetivo da Polícia Civil do Estado (PCMG).
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O ato oficial, publicado no Minas Gerais – diário oficial do estado – de sábado (19/9) atende aos aprovados no concurso público em 2024, realizado pela Academia de Polícia Civil (Acadepol).
A portaria toma como base legal o artigo 14, I, da Lei nº 869/1952, que estabelece que as nomeações de cargos públicos serão feitas em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de carreira ou isolado que, por lei, assim deva ser provido, e o artigo 76, I, da Lei Complementar nº 129/2013, que define o cargo de Delegado de Polícia como uma das carreiras policiais civis que integram a estrutura da PCMG.
Os nomeados ingressam na carreira policial no nível Substituto, grau A, correspondente ao estágio inicial da série de níveis da categoria (código DL).
Os novos profissionais devem passar pelas próximas etapas de posse e treinamento prático antes de assumir as delegacias espalhadas pelas diferentes regiões do estado, reforçando a segurança pública de Minas Gerais.
Abaixo, confira a lista oficial dos candidatos nomeados com suas respectivas classificações e códigos na corporação:
Abaixo, confira a lista oficial dos candidatos nomeados com suas respectivas classificações e códigos na corporação:
55º - Taís Thomé De Oliveira Calado - PC 5
56º - Eduardo Viana - PC 7
57º - Marina Dutra Alvim Vieira - PC 15
58º - Monique Lucena Da Costa - PC 18
59º - Vanessa Moreira Paulo Martins Silva - PC 19
60º - Tainara Martinhago Virtuoso - PC 20
61º - Alisson Fernando De Moraes - PC 26
62º - Camila Rafaela Pereira Coelho - PC 27
63º - Luiza Eduarda Mendes Teodoro - PC 29
197º - Ricardo César De Freitas Araújo (*) - PC 30
64º - Matheus Rocha Martins - PC 32
65º - Taciana Katheleen De Almeida Santana - PC 34
66º - Mariana Santos Castro Da Silva - PC 36
67º - Marina Salvador Vieira - PC 40
68º - Graziane Almeida Moraes - PC 41
69º - Marcus Vinícyus Faria De Miranda - PC 42
70º - Nathália De Souza Conceição - PC 45
71º - Nayara Maria Galdino De Souza - PC 47
72º - Welington Gomes Brandão - PC 49
198º - Fabio Fiori Crivelenti De Campos (*) - PC 52
73º - Rafaela Kotovicz De Rossi - PC 53
74º - Juliana Maria Silva De Abreu - PC 56
75º - Felipe Ribeiro Peixoto - PC 58
76º - Alberto Jorge Rodrigues Bezerra - PC 59
77º - Emíllia Soares Gomes Dos Santos - PC 63
78º - Andre Felipe Rosa Da Silva - PC 64
79º - Tatiane Gontijo Carvalho - PC 67
80º - Natália Gelape Dos Santos Ribeiro - PC 68
81º - Marlon Douglas De Souza Ferreira - PC 69
199º - Geovane Jose Da Silva (*) - PC 70
82º - Raquel De Souza Gonzaga Cunha - PC 73
83º - Gabriel Benedicto Reis - PC 78
84º - Ana Lívia De Oliveira Vieira - PC 79
85º - Leonardo De Araujo Alencar - PC 81
86º - Bruno José De Morais - PC 84
87º - Mateus Nogueira Lima - PC 85
88º - Cristyanne Kelly Borghetti - PC 88
89º - Fernanda Fontes Borba - PC 92
90º - Douglas Pinheiro Hauptli - PC 94
200º - Sávio Da Silva Soares (*) - PC 96
91º - Rodrigo Estoco - PC 97
92º - Lucas Rodrigues Alves - PC 99
93º - Thainá Silva Andrade De Oliveira - PC 100
94º - Daniel Moura Gonzaga - PC 106
95º - Eduardo Eustaquio Cunha - PC 107
96º - Moema Maria Langoni Amorim Barbosa Gerkman - PC 110
97º - Gabriel Rodarte Barros - PC 111
98º - Wellington Nunes Lopes - PC 115
99º - Luiza Iunes De Barros - PC 123
201º - Natalie Souza Lima (*) - PC 126
100º - Victor Saldanha Pinheiro Pinto - PC 129
101º - Francisco De Assis Almeida Brito - PC 131
102º - Sarah Vieira De Sousa - PC 133
103º - Hugo Correa Jacome - PC 134
104º - Vitor Manoel Duarte - PC 136
105º - Matheus Soares Kistenmacker - PC 137
106º - Ana Carolina Sena Pontes - PC 138
108º - João Mesquita De Araujo - PC 165
109º - Rafaela Espinosa Peres - PC 188
202º - Thais Ramalho Moreira (*) - PC 189
110º - Ana Flávia De Oliveira Godinho - PC 191
111º - André Luiz Perry Rocha - PC 194
112º - Flávia Aparecida Pereira Araújo - PC 196
113º - Jéssica Mara Brancalione - PC 197
114º - Maiza Passos Da Silva - PC 225
115º - Jhone De Oliveira Pacheco (**) - PC 311
116º - Bruno Ziello De Almeida Braga - PC 226
117º - Edmilson Antunes De Oliveira - PC 230
118º - Alícia Kaline Da Silva Sousa - PC 231
120º - Maria Luísa Oliveira Afonso - PC 232
203º - Ana Carolina Dos Santos Da Luz (*) - PC 296
121º - Henrique Cirilo Rodrigues - PC 234
122º - Jessica Fabricia Santos - PC 235
124º - Aryana Auristela Mangueira Antunes Melo Dahmer - PC 240
125º - Saulo Filipe De Oliveira Ladeira - PC 241
126º - Shirlei Barboza Caldeira - PC 242
127º - Lucas Cassiano Diniz Aguiar - PC 244
128º - Igor Gimenes Guilherme - PC 251
129º - João Victor Lopes Vasconcelos - PC 254
130º - André Costa Doin - PC 260
131º - Lucas Henrique De Paula Viana - PC 263
132º - Renan Oliveira Jaconi (**) - PC 314
133º - Mariana Leal De Miranda - PC 269
135º - Jhony Higor Luciano Dos Santos - PC 284
136º - Matheus Silva Oliveira - PC 292
137º - Ana Beatriz Da Silva Corlet Dos Santos - PC 294
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Nota: (*) e (**) Vagas reservadas para pessoas com deficiência e candidatos sub judice, conforme previsto no regulamento do concurso.