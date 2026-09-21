Guarda Municipal reforça patrulhamento em área comercial de BH

Dez guardas municipais passaram a patrulhar preventivamente, das 7h às 9h, a área comercial do Barreiro, em Belo Horizonte. A ação visa coibir a prática de crimes e organizar a ordem pública em uma das áreas de maior fluxo de pessoas e veículos da capital mineira.

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Nesta fase inicial, os agentes fazem rondas a pé e em viaturas ao longo da Avenida Visconde de Ibituruna. De acordo com a corporação, o mapeamento e o direcionamento do efetivo foram definidos com base em estatísticas e manchas criminais locais para cobrir os horários e pontos de maior incidência de ocorrências.

A iniciativa contempla ainda a aproximação dos agentes com comerciantes e moradores para o levantamento de demandas específicas da comunidade. A intenção do planejamento municipal é expandir o reforço do patrulhamento para as demais vias do centro comercial do Barreiro nas próximas etapas.

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A estratégia segue o modelo implementado em outros polos econômicos da cidade, como o programa "Venda Nova + Segura", que já opera com reforço ostensivo em vias de grande circulação, a exemplo da Rua Padre Pedro Pinto.