Guarda Municipal reforça patrulhamento em área comercial de BH
Efetivo a pé e em viaturas atua na Avenida Visconde de Ibituruna, uma das vias de maior fluxo no Barreiro
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Dez guardas municipais passaram a patrulhar preventivamente, das 7h às 9h, a área comercial do Barreiro, em Belo Horizonte. A ação visa coibir a prática de crimes e organizar a ordem pública em uma das áreas de maior fluxo de pessoas e veículos da capital mineira.
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Nesta fase inicial, os agentes fazem rondas a pé e em viaturas ao longo da Avenida Visconde de Ibituruna. De acordo com a corporação, o mapeamento e o direcionamento do efetivo foram definidos com base em estatísticas e manchas criminais locais para cobrir os horários e pontos de maior incidência de ocorrências.
A iniciativa contempla ainda a aproximação dos agentes com comerciantes e moradores para o levantamento de demandas específicas da comunidade. A intenção do planejamento municipal é expandir o reforço do patrulhamento para as demais vias do centro comercial do Barreiro nas próximas etapas.
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A estratégia segue o modelo implementado em outros polos econômicos da cidade, como o programa "Venda Nova + Segura", que já opera com reforço ostensivo em vias de grande circulação, a exemplo da Rua Padre Pedro Pinto.