Barreiro tem alerta de risco geológico forte renovado

A Defesa Civil de Belo Horizonte renovou o alerta de risco geológico forte na Regional Barreiro em razão do volume de chuva registrado nos últimos dias e da previsão de novas precipitações. O alerta permanece válido até segunda-feira (21/9). O órgão recomenda atenção à saturação do solo e a sinais que possam indicar risco de queda de muros, deslizamentos e desabamentos.

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O Barreiro foi a regional que registrou o maior acumulado de chuva em setembro até as 6h desta quinta-feira (17/9). Foram 244,7 milímetros, o equivalente a 497% da média climatológica prevista para o mês.

No período de 12 horas, entre a noite de terça-feira (15/9) e as 6h de quarta, foram registrados 4,3 mm no Barreiro. Apesar de o volume ser inferior ao de outras regiões no intervalo, como Noroeste (11,8 mm) e Pampulha (9,8 mm), o acumulado mensal mantém o solo bastante saturado.

Depois do Barreiro, os maiores volumes acumulados em setembro foram registrados nas regionais Oeste, com 95 mm (193,1% da média); Centro-Sul, com 89,6 mm (128,1%); e Noroeste, com 74,2 mm (150,8%).

O órgão orienta os moradores a observar alterações em imóveis e terrenos, especialmente rachaduras em paredes, muros e pisos, inclinação de árvores ou postes, estalos, portas e janelas que passem a emperrar e surgimento de água ou lama em locais onde normalmente não há.

Em caso de identificação desses sinais, a recomendação é sair imediatamente do imóvel e não permanecer em áreas de risco. A população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser chamado pelo 193.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

Trincas nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de postes ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

Recomendações

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

Coloque calhas no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.

O que fazer e não fazer durante a chuva?

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.

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A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.