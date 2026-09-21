Expansão do Metrô BH: obras da Linha 2 avançam para mais três estações

A construção da Linha 2 do Metrô BH avançou para a segunda fase de obras, que ligará o Barreiro à região da Nova Suíça, em Belo Horizonte. As intervenções atuais concentram-se em três futuras estações: Nova Cintra, Vista Alegre e Nova Gameleira; e não devem interromper a dinâmica da cidade.

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Nesta etapa, as equipes realizam a preparação do terreno, além de serviços de terraplanagem, contenções e fundações. O início dos trabalhos foi anunciado durante uma coletiva de imprensa na futura estação Nova Cintra, nesta segunda-feira (21/9).

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Na coletiva, o diretor-geral do Metrô BH, Júlio Freitas, afirmou que a construção do novo trecho utilizará cerca de 1 mil toneladas de trilhos, 14 mil dormentes e aproximadamente 14 mil toneladas de brita para a via. As edificações das três estações devem somar 10 mil metros quadrados.

Freitas afirmou que o cronograma prevê a entrega deste trecho até o final do próximo ano. A previsão oficial é que toda a Linha 2 esteja em operação completa no primeiro semestre de 2028.

Com a conclusão da expansão, a rede metroviária de Belo Horizonte e região terá cerca de 41 quilômetros de extensão. A expectativa é que a Linha 2 transporte entre 150 mil e 170 mil passageiros por dia, um acréscimo estimado de 50 mil usuários à demanda atual.

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O investimento total estimado para a obra é de R$ 3,7 bilhões, com recursos da União, do governo de Minas e da concessionária.