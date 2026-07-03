BH inaugura primeiras estações da Linha 2 do metrô

O apito do trem que começou a circular no início da tarde desta sexta-feira (3/7) marcou o fim de uma espera de décadas para milhares de belo-horizontinos. O que durante anos existiu apenas no papel, finalmente entrou nos trilhos com a inauguração das estações Nova Suíça e Amazonas, as duas primeiras da Linha 2 do Metrô de Belo Horizonte.

A entrega amplia para 22 o número de estações em funcionamento no sistema metroviário da capital e adiciona cerca de 1,6 quilômetro de via à rede. Quando concluído, o projeto terá 10,5 quilômetros de extensão e sete estações. Além das duas paradas entregues nesta sexta-feira (3/7), o traçado contará com as estações Salgado Filho, Nova Cintra, Vista Alegre, Ferrugem e Barreiro.

As próximas entregas estão previstas para 2027, com a entrada em operação das estações Nova Gameleira, Nova Cintra e Vista Alegre. Já as estações Ferrugem e Barreiro devem ser concluídas em 2028, encerrando a expansão da linha.

Funcionamento

Neste primeiro momento, a operação ocorrerá de forma assistida. Até o fim de setembro, a Estação Amazonas funcionará apenas de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, sem operação nos horários de pico.

O período será utilizado para ajustes operacionais, testes dos sistemas de sinalização, energia e rede aérea, além da validação dos equipamentos ainda em implantação.

Imagens do novo metrô Leandro Couri/Em/D.A Press Em outubro, o horário será ampliado para os dias úteis, das 5h15 às 23h. Já em novembro está prevista a operação plena, com funcionamento diário no mesmo horário.

A Estação Nova Suíça, por sua vez, funcionará normalmente desde a inauguração, todos os dias, das 5h15 às 23h.

Os trens circularão com intervalos de 15 minutos. Atualmente, quatro novas composições com capacidade para 1.100 passageiros, estão em operação e outras dez devem entrar em circulação até o fim deste ano.

Integração

A nova linha será integrada à Linha 1 por meio da Estação Nova Suíça, que passa a funcionar como ponto de conexão entre os dois ramais. Com isso, os passageiros poderão fazer a transferência entre as linhas sem pagar uma nova tarifa.

A estação está localizada entre os terminais do Calafate e da Gameleira e permitirá acesso direto à Estação Amazonas, a primeira parada exclusiva da Linha 2. O trajeto entre as duas novas estações dura aproximadamente três minutos.

Quando estiver totalmente implantada, a Linha 2 terá capacidade para transportar cerca de 50 mil passageiros por dia. As estações Nova Suíça e Amazonas beneficiarão diretamente moradores dos bairros Nova Suíça, Calafate, Gameleira, Padre Eustáquio, Salgado Filho, Coração Eucarístico e Alto dos Pinheiros, regiões que somam mais de 100 mil habitantes.

As passarelas de acesso à estação, localizadas na Rua Juscelino Barbosa e na Avenida Teresa Cristina, permanecerão abertas 24 horas por dia para circulação de pedestres.

Foram investidos R$ 142,7 milhões na implantação das duas estações, sendo R$ 99,7 milhões destinados à Nova Suíça e R$ 43 milhões à Amazonas. Já o projeto completo de implantação da Linha 2 e a modernização do sistema metroviário soma cerca de R$ 3,9 bilhões em investimentos.

As obras do primeiro trecho começaram em setembro de 2024. Em cerca de 21 meses foram concluídas as duas estações que marcam o início da expansão do metrô da capital.

‘Vai facilitar muito a vida de todo mundo’

A inauguração da estação foi acompanhada por dezenas de moradores que fizeram questão de conhecer as novas estações. Entre eles estava Orlandino Celinto Martins, de 83 anos, que vive na região há cerca de seis décadas e diz ter acompanhado praticamente toda a transformação do entorno.

Enquanto observava a movimentação dos passageiros, ele recordava uma paisagem bem diferente da atual. Segundo o aposentado, o espaço ocupado hoje pela estação já abrigou campos de futebol, onde costumava jogar quando era mais jovem.

“Eu acompanhei essa sequência de progresso todinha. Hoje estamos aqui no metrô. Meu lema é Minas crescendo, BH acompanhando”, afirmou.

Para Orlandino, a principal mudança será a facilidade de deslocamento. Usuário frequente do metrô em outros trechos da cidade, ele acredita que a nova estação vai encurtar trajetos e aproximar o transporte sobre trilhos dos moradores da região.

A poucos metros dali, o também morador da Nova Suíça Colimar Marcos Vieira avaliava que a espera valeu a pena. Embora reconheça os transtornos causados pelas obras nos últimos meses, ele acredita que a conclusão do projeto traz um ganho permanente para o bairro.

“Vai facilitar muito a vida de todo mundo. As obras impactaram um pouco, mas para a melhoria valeu a pena. O metrô era um sonho”, resumiu.

Durante a inauguração, o Governador de Minas Gerais, Matheus Simões (PSD), destacou que a abertura das estações Nova Suíça e Amazonas ocorre antes do prazo inicialmente previsto para a implantação da Linha 2. Segundo ele, as próximas etapas da expansão já têm cronograma definido.

“Entregaremos as próximas três estações até Vista Alegre no início do ano que vem e, no início de 2028, quase dois anos antes do previsto, entregaremos as duas últimas estações chegando até o Barreiro.”

O governador também ressaltou o papel da Estação Nova Suíça como ponto de integração entre as linhas 1 e 2, permitindo que os passageiros façam a transferência entre os ramais sem necessidade de uma nova passagem.

Simões destacou ainda os investimentos destinados à expansão e à modernização do sistema metroviário, que somam R$ 3,9 bilhões, "esses investimentos vão fazer muita diferença para a vida do belo-horizontino", afirmou.

Novas Linhas

Durante a inauguração, o governador afirmou que os estudos para a implantação das linhas 3 e 4 do metrô estão em andamento. “Recebemos representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que vieram fazer estudos de viabilidade das linhas 3 e 4”, afirmou.

O projeto da Linha 3 do metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte prevê 4,23 quilômetros de extensão e seis estações, conectando a Savassi à Lagoinha. O investimento previsto é de R$ 4,8 bilhões. A linha deverá atender cerca de 93 mil passageiros por dia até 2035.

A Linha 4 terá 22,6 quilômetros de extensão e ligará Contagem ao Terminal Betim, utilizando a faixa ferroviária e a avenida Marco Túlio Isaac. O projeto inclui 18 estações e um terminal, integrando o Trem Metropolitano e o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). Nesse caso, o investimento é estimado em R$ 4,5 bilhões, e a expectativa é de que a linha entre em funcionamento até 2045.

Quatro décadas de história

Inaugurado em 1º de agosto de 1986, o metrô de Belo Horizonte nasceu como uma alternativa para ampliar a mobilidade urbana da capital mineira. As primeiras estações do sistema, incluindo a Lagoinha, foram construídas sob responsabilidade da antiga Rede Ferroviária Federal (RFFSA), que conduziu a implantação da linha na década de 1980.

Hoje prestes a completar 40 anos de operação, o metrô de Belo Horizonte vive sua maior expansão desde a criação da Linha 1.

A história do sistema começou na década de 1980, quando a antiga Rede Ferroviária Federal (RFFSA) iniciou a implantação de uma linha para substituir gradualmente os antigos trens de subúrbio que ligavam o Centro aos bairros periféricos e compartilhavam os trilhos com composições de carga. As obras foram concluídas em 1986 e a primeira viagem comercial ocorreu em 1º de agosto daquele ano.

De lá para cá, o metrô se consolidou como um dos principais eixos de mobilidade da Região Metropolitana. Atualmente, a rede liga Vilarinho, em Venda Nova, ao Eldorado, em Contagem, e transporta mais de 100 mil passageiros por dia.

Durante décadas, a expansão do sistema avançou em ritmo lento e a Linha 2 permaneceu como uma promessa recorrente para os moradores da capital. A abertura das estações Nova Suíça e Amazonas representa o primeiro trecho efetivamente entregue desse projeto, aguardado há mais de 20 anos.

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Com as novas entregas, o sistema passa a contar com 22 estações em operação e inicia uma nova etapa de expansão às vésperas de completar quatro décadas de funcionamento.