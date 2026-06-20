Fechamento de estações do Metrô pega passageiros de surpresa em BH

Muita gente se surpreendeu ao se deparar com os portões fechados nas nove estações entre a Vilarinho (Venda Nova) e a Horto (Região Leste) do Metrô de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (20/6) e teve de providenciar outros meios de transporte.

A situação ocorreu mesmo com os alertas para intervenções neste sábado e domingo (21/6) nas duas estações espalhados pelos corredores e acessos em cartazes e placas, além do auxílio e orientação dos funcionários.

A porteira Ana Caroline Montanauro da Silva, de 30 anos, ia pegar o metrô na Estação Horto com a esposa e o filho para ir ao salão de beleza e se surpreendeu com o fechamento.

"Nem sabia. Vou ter que chamar o Uber, né? Porque sem metrô fica difícil também para a gente conseguir resolver nossos problemas e pendências", disse.

Mesmo com os avisos, a mulher se disse pega desprevenida. "Me sinto frustrada. Porque o metrô era bem mais fácil para pegar, de se ir com mais alguma criança. Agora vou ter que gastar um dinheiro a mais, pegar um Uber para chegar lá. É complicado", considera.

Opções de utilização de ônibus (confira a baixo) foram disponibilizadas no site, telefone e pelo QR Code da concessionária.

Seguindo a escala e os horários de funcionamento de fim de semana, a concessionária Metrô BH informou que realiza a migração definitiva para uma nova tecnologia no trecho da Linha 1 entre as estações Vilarinho e Horto.

O motivo da intervenção é a conclusão da última etapa de implantação do novo sistema de sinalização desse segmento da linha.

Essa implantação deve atender aos passageiros e usuários frequentes da rede metroviária, que ganharão maior confiabilidade prática, segurança operacional aprimorada e a eliminação de riscos de panes vinculadas a aparelhos defasados, segundo a concessionária.

A modernização foi originalmente concebida com o objetivo de substituir equipamentos antigos e suscetíveis a interrupções técnicas por novos dispositivos integrados.

Além de elevar a segurança de tráfego na linha, de acordo com o Metrô BH, a atualização prepara a malha de transporte para receber melhorias operacionais futuras, como a diminuição planejada do intervalo de tempo entre as viagens conforme o crescimento da demanda.

Onde os trens ainda vão circular?

A circulação das composições permanecerá ativa no trecho remanescente entre as estações Santa Tereza e Novo Eldorado.

Aos sábados, os trens circularão com um intervalo de 7,5 minutos entre 6h e 8h, mudando para 15 minutos nas faixas de horário posteriores. No domingo, as viagens manterão um intervalo fixo de 15 minutos durante o dia todo.

Para atenuar os transtornos gerados pelo fechamento temporário das nove estações, a Superintendência de Mobilidade de Belo Horizonte (SUMOB) planejou o reforço no quadro de horários das linhas de ônibus troncais Move 62, 66, 82 e 83D.

O planejamento também disponibiliza rotas convencionais específicas nas proximidades de cada estação sem atendimento metroviário, assegurando conexões diretas ou integradas com a região central da cidade e demais bairros, auxiliadas pela presença de agentes públicos em pontos estratégicos para o direcionamento das pessoas.

Os clientes que necessitarem sanar dúvidas ou ajustar seus trajetos particulares podem consultar os profissionais distribuídos nos terminais ou contatar o serviço de apoio por meio do telefone e aplicativo de mensagens 0800 723 1456.

Entre os meses de fevereiro e março de 2026, o sistema metroviário operou com intervalos alterados em horários noturnos e tráfego em via única em virtude do cronograma de modernização da sinalização, cujas atividades haviam sido reprogramadas no final de janeiro devido ao impacto das fortes chuvas na cidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Da mesma forma, no início de junho de 2026, manutenções e obras de infraestrutura voltaram a provocar a circulação de trens em via única e o aumento do tempo de espera nas plataformas das estações Calafate e Carlos Prates.

Opções de ônibus