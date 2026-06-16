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TRANSPORTE PÚBLICO

Obras causarão fechamento de 9 estações do metrô de BH neste fim de semana

Trabalhos de implantação de novo sistema de sinalização serão realizados no trecho entre as estações Vilarinho, em Venda Nova, e Horto, na Região Leste

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Repórter
16/06/2026 23:02

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Novo trem no Metrô BH é inaugurado
Das 20 estações do metrô de BH, nove ficarão fechadas no fim de semana crédito: Jair Amaral/EM

A concessionária Metrô BH, responsável pelo modal de transporte sobre trilhos na capital mineira, anunciou alterações previstas para o próximo fim de semana – sábado (20/6) e domingo (21/6) –, devido a obras de implantação de um novo sistema de sinalização. Os trabalhos serão realizados o trecho localizado entre as estações Vilarinho, na Região de Venda Nova, e Horto, na Região Leste da capital. 

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Ao todo, nove estações permanecerão temporariamente fechadas ao longo dos dois dias: Vilarinho, Floramar, Waldomiro Lobo, Primeiro de Maio, São Gabriel, Minas Shopping, José Cândido da Silveira, Santa Inês e Horto Florestal.

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De acordo com a concessionária, durante os dias em questão, o restante da Linha 1 do metrô, entre as estações Santa Tereza, também na Região Leste, e Novo Eldorado, em Contagem, na Grande BH, funcionará normalmente. Nesse trecho, os trens manterão os intervalos de 7,5 minutos entre as 6h e as 8h de sábado; no restante do dia e também durante todo o domingo, a intermitência entre as composições será de 15 minutos.

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Ao longo do fim de semana, 11 estações permanecerão em atividade: Novo Eldorado, Eldorado, Cidade Industrial, Vila Oeste, Gameleira, Calafate, Carlos Prates, Lagoinha, Central, Santa Efigênia e Santa Tereza. A Metrô BH afirma que "a intervenção faz parte do processo de modernização da Linha 1".

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