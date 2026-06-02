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VIOLÊNCIA

Jovem é agredido em estação de metrô a caminho do trabalho

Vítima foi cercada por cinco homens e atacada com chutes e socos. Suspeitos não foram identificados

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
02/06/2026 13:15 - atualizado em 02/06/2026 14:09

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Estação Santa Efigênia, em Belo Horizonte
Estação Santa Efigênia, em Belo Horizonte crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Um jovem de 26 anos foi agredido por cinco homens na Estação Santa Efigênia do metrô, Região Leste de Belo Horizonte, enquanto ia para o trabalho na manhã desta terça-feira (2/6). Ele teve ferimentos no rosto e foi encaminhado para atendimento médico.

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De acordo com o Boletim de Ocorrência, o rapaz estava a caminho do trabalho quando esbarrou em um homem, que se exaltou e iniciou uma discussão. 

O jovem, então, decidiu seguir seu caminho mas, quando estava na escadaria da passarela, próximo ao hospital da Polícia Militar, teve o caminho impedido por um segundo indivíduo, colega do primeiro. 

Se vendo em perigo, a vítima tentou retornar correndo para a estação, mas foi alcançada pelo primeiro indivíduo que o derrubou no chão e começou a agredi–lo com chutes e socos. Em seguida, outros quatro homens, todos amigos do primeiro, se juntaram à agressão. Depois, os cinco suspeitos fugiram em direção ao bairro Santa Tereza. 

A vítima sofreu corte nos lábios, fratura no nariz, hematomas pelo corpo e inchaço na testa. Ele ligou para um colega de trabalho que o ajudou e acionou a polícia. Em seguida, foi encaminhado para atendimento no Hospital João XXIII. 

Até o momento da publicação desta matéria, os autores da agressão não foram identificados ou localizados.

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O Estado de Minas entrou em contato com a MetrôBH, responsável pela estação, e aguarda resposta.

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