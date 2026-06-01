Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

MG-030: Ônibus atinge seis carros e causa enorme congestinamento

Acidente ocorreu próximo ao condomínio Vale dos Cristais, em Nova Lima; fila de veículos chega ao Bairro Belvedere, em Belo Horizonte

Publicidade
Carregando...
AC
Alexandre Carneiro
SM
Sofia Maia
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
01/06/2026 21:46 - atualizado em 01/06/2026 21:47

compartilhe

SIGA
×
Retenção causada pelo acidente chega até o entorno do BH Shopping
Retenção causada pelo acidente chega até o entorno do BH Shopping crédito: Sofia Maia/EM/D.A.Press

Um acidente envolvendo um ônibus e seis carros de passeio causou um congestionamento de grandes proporções na rodovia MG-030, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O coletivo causou uma retenção na via na altura do Colégio Santo Agostinho, próximo ao condomínio Vale dos Cristais, e o os reflexos ao fluxo de veículos chegam ao Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul da capital.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) indicam que o acidente teria ocorrido por volta das 20h45 desta segunda-feira (1/6). O motorista não teria conseguido frear o coletivo ao se deparar com trânsito lento na via e acabou atingindo os demais veículos. 

Leia Mais

Ainda de acordo com O CBMMG, ninguém no ônibus se feriu, mas ocupantes dos carros relataram, no momento do acionamento à corporação, dores e escoriações em decorrência do impacto. As vítimas foram socorridas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Aguarde mais informações. 

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay