MG-030: Ônibus atinge seis carros e causa enorme congestinamento

Um acidente envolvendo um ônibus e seis carros de passeio causou um congestionamento de grandes proporções na rodovia MG-030, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O coletivo causou uma retenção na via na altura do Colégio Santo Agostinho, próximo ao condomínio Vale dos Cristais, e o os reflexos ao fluxo de veículos chegam ao Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul da capital.

Informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) indicam que o acidente teria ocorrido por volta das 20h45 desta segunda-feira (1/6). O motorista não teria conseguido frear o coletivo ao se deparar com trânsito lento na via e acabou atingindo os demais veículos.

Ainda de acordo com O CBMMG, ninguém no ônibus se feriu, mas ocupantes dos carros relataram, no momento do acionamento à corporação, dores e escoriações em decorrência do impacto. As vítimas foram socorridas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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