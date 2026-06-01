MG-030: Ônibus atinge seis carros e causa enorme congestinamento
Acidente ocorreu próximo ao condomínio Vale dos Cristais, em Nova Lima; fila de veículos chega ao Bairro Belvedere, em Belo Horizonte
compartilheSIGA
Um acidente envolvendo um ônibus e seis carros de passeio causou um congestionamento de grandes proporções na rodovia MG-030, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O coletivo causou uma retenção na via na altura do Colégio Santo Agostinho, próximo ao condomínio Vale dos Cristais, e o os reflexos ao fluxo de veículos chegam ao Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul da capital.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Motorista que causou 5 mortes em acidente tem condenação mantida
- Mineira de Inhapim morre em engavetamento nos Estados Unidos
Informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) indicam que o acidente teria ocorrido por volta das 20h45 desta segunda-feira (1/6). O motorista não teria conseguido frear o coletivo ao se deparar com trânsito lento na via e acabou atingindo os demais veículos.
Leia Mais
Ainda de acordo com O CBMMG, ninguém no ônibus se feriu, mas ocupantes dos carros relataram, no momento do acionamento à corporação, dores e escoriações em decorrência do impacto. As vítimas foram socorridas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Aguarde mais informações.