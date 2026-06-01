Mineira de Inhapim morre em engavetamento nos EUA

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A mineira Priscila Ramos da Silva Mafalda, de 25 anos, morreu em um engavetamento na rodovia Interestadual 95, no condado de Stafford, na Virgínia, nos Estados Unidos.

Conforme informações de autoridades norte-americanas, o acidente ocorreu na madrugada de sexta-feira (29/5). Priscilla e outras quatro pessoas morreram e dezenas ficaram feridas.

Não há confirmação sobre a quantidade de veículos envolvidos no acidente de trânsito, mas trata-se de um engavetamento envolvendo um ônibus.

Natural de Inhapim, no Vale do Rio Doce, a morte de Priscilla gerou comoção no município mineiro. Diversas pessoas lamentaram a perda nas redes sociais.

"Eu não quero acreditar nisso, por favor. É um pesadelo", disse uma mulher. "Muito triste", disse outra.

Outra internauta relembrou como era a moça: "Dona de um sorriso lindo e de um coração enorme! Estará sempre em meu coração e nas boas memórias".

O translado do corpo para o país de origem exige que os familiares cumpram procedimentos legais, sendo que o processo depende da conclusão de trâmites das autoridades dos EUA e do Brasil.

Os familiares fizeram uma vaquinha on-line com o objetivo de cobrir os custos do translado. Na tarde desta segunda-feira (1°/6), o valor já havia sido arrecadado.

Segundo o comunicado na página da arrecadação, os novos valores doados serão encaminhados a vítimas do acidente que precisem arcar com cuidados hospitalares e reabilitação.

As causas do acidente estão sendo apuradas, conforme apurou a governadora da Virgínia, Abigail Spanberger: "Meu coração está com as famílias e entes queridos daqueles que perderam a vida, e estou rezando por uma recuperação rápida para os feridos".

Além da mineira, quatro pessoas de uma mesma família também morreram no local. De acordo com informações, as vítimas viajavam para participar de um casamento na Carolina do Sul. Após o impacto, o carro em que Priscilla estava atingiu o veículo onde estava a família morta no engavetamento.

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